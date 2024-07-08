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СтарыйДед
Nothing выпустила оригинальный смартфон CMF Phone 1 с настраиваемой задней панелью
С помощью прилагаемой отвертки пользователи могут менять заднюю крышку CMF Phone 1.

Сегодня был официально анонсирован CMF Phone 1, первый смартфон от суббренда Nothing. Это бюджетное устройство, которое может похвастаться впечатляющими характеристиками и функциями, что делает его привлекательным вариантом для многих пользователей.

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Одной из главных особенностей CMF Phone 1 является его настраиваемая задняя панель. С помощью прилагаемой отвертки люди могут менять заднюю крышку, которая поставляется в светло-зеленом, синем и оранжевом цветах. Последние два оттенка имеют отделку с текстурой кожи, что добавляет устройству уникальности и стиля. Кроме того, справа внизу задней панели есть фирменный круглый модуль CMF, который можно открутить, чтобы добавить мелочи, такие как подставка для телефона, шнурок или чехол для карт.

Под корпусом CMF Phone 1 находится процессор MediaTek Dimensity 7300, который используется в вариантах с 6 ГБ и 8 ГБ ОЗУ, также его можно увеличить при помощи виртуального ОЗУ. Оба варианта оснащены 128 ГБ памяти, что обеспечивает достаточно места для хранения фотографий, видео и приложений. Смартфон питается от аккумулятора ёмкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

CMF Phone 1 оснащён 6,67-дюймовым дисплеем sAMOLED со встроенным сканером отпечатков пальцев. Дисплей имеет разрешение FHD+, частоту обновления 120 Гц, пиковую яркость 2000 нит и поддержку HDR10+, что обеспечивает яркую и четкую картинку даже при ярком солнечном свете. Что касается системы камер, CMF Phone 1 оснащён 50-мегапиксельным основным датчиком с диафрагмой f/1.8 и вторичным портретным объективом. Спереди находится 16-мегапиксельная селфи-камера, которая способна записывать видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду. Кроме того, устройство имеет Ultra XDR, разработанный совместно с Google, для улучшения фотосъемки в условиях слабого освещения.

CMF Phone 1 поставляется с Android 14 с Nothing OS 2.6 наверху, что обеспечивает плавную и быструю работу устройства. Стартовая цена CMF Phone 1 на рынке США составляет 199 долларов США через бета-программу, тогда как в Великобритании и Европе его стартовая цена составляет 209 фунтов стерлингов и 239 евро. Кастомизируемый чехол будет стоить 35 долларов США на мировых рынках, а остальные аксессуары стоят 25 долларов США.

#смартфон #смартфон 2024 #cmf #cmf phone 1 #cmf phone (1)
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