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СтарыйДед
Официально представлена камера смартфона Realme 13 Pro+ с архитектурой HYPERIMAGE+
HYPERIMAGE+ - это трехслойная система, которая сочетает высококачественную оптику с обработкой ИИ на устройстве и облачными возможностями редактирования изображений на основе ИИ.

Realme, известный производитель смартфонов, недавно представил свой AI Imaging Media в Бангкоке, Таиланде. При этом она продемонстрировала эксклюзивный набор возможностей камеры и функций AI будущей серии Realme 13 Pro. Ну а главным событием мероприятия стала презентация двойной камеры Realme 13 Pro+, которая оснащена 50-мегапиксельным сенсором с оптической стабилизацией изображения (OIS) и первым в отрасли сенсором Sony LYT-701. Данную основную камеру дополняет 50-мегапиксельный перископический телеобъектив Sony LYT-600,обеспечивающий 3-кратный оптический зум для чётких, детализированных снимков удалённых объектов.

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В дополнение к впечатляющему оборудованию Realme представила HYPERIMAGE+, рекламируемую как первую в отрасли архитектуру фотографии на основе ИИ. Эта трехслойная система объединяет высококачественную оптику с обработкой ИИ на устройстве и облачными возможностями редактирования изображений ИИ. Ключевым компонентом AI HYPERIMAGE+ является алгоритм AI HyperRAW, разработанный для повышения чёткости изображения и динамического диапазона. Эта функция позволяет камере захватывать больше деталей тени и естественного света, что приводит к более реалистичным и ярким фотографиям.

Серия Realme 13 Pro также может похвастаться набором функций фотографии на базе ИИ для портретных снимков, включая AI Natural Skin Tone, AI Ultra Clarity и AI Pure Bokeh. AI Pure Bokeh разработан для точного различения элементов переднего, среднего и заднего плана, а также для точной сегментации объекта. Это обеспечивает надёжную алгоритмическую обработку, создавая естественный эффект боке для профессионально выглядящих портретов за короткое время.

Realme ещё раз подчеркнула качество системы камер, указав на сертификацию TÜV Rheinland для камер с высоким разрешением. Компания также упомянула две дополнительные функции ИИ, AI Group Enhance и AI Smart Removal, хотя подробности об этих функциях остаются нераскрытыми. Поскольку официальный запуск серии Realme 13 Pro состоится к концу этого месяца, ожидается, что будет раскрыто больше информации.

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