Данным смартфоном может быть OnePlus Ace 4 Pro, выход которого в Китае ожидается в середине 2025 года.

OnePlus недавно выпустила OnePlus Ace 3 Pro, который может похвастаться чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 и массивной батареей ёмкостью 6100 мА*ч. Но новая информация, полученная от Digital Chat Station, предполагает, что группа Ouga, в которую входят такие компании, как Oppo и OnePlus, планирует выпустить батарею ёмкостью 6500 мА*ч. Согласно данным, Ouga в настоящее время тестирует прототипы с этой новой батареей, и первый телефон, который будет оснащён ею, будет от OnePlus.

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На основе поста DCS на Weibo, похоже, что два будущих устройства OnePlus будут иметь слегка изогнутые дисплеи с разрешением 1,5K и 2K. Это, скорее всего, будут OnePlus Ace 4 и OnePlus 13 соответственно, оба из которых будут иметь аккумуляторы ёмкостью от 6000 мА*ч до 6200 мА*ч.

Ожидается, что OnePlus 13 будет оснащён чипсетом Snapdragon 8 Gen 4, в то время как Ace 4 может поставляться с Snapdragon 8 Gen 3. Также существует вероятность, что Ace 4 может быть переименован в OnePlus 13R для глобального рынка. Это всего лишь предположения, основанные на моделях запуска телефонов OnePlus. Что касается телефона OnePlus с аккумулятором на 6500 мА*ч, то это, скорее всего, будет OnePlus Ace 4 Pro, который, как ожидается, будет выпущен в Китае в середине 2025 года. Этот новый аккумулятор является значительным обновлением по сравнению с текущим аккумулятором на 6100 мА*ч в OnePlus Ace 3 Pro, и будет интересно посмотреть, как он покажет себя в реальных условиях использования.