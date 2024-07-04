Были раскрыты некоторые ключевые характеристики смартфона перед его официальным релизом.

Грядущий релиз смартфона iQOO Z9 Lite 5G станет третьим дополнением к серии Z9, присоединившись к Z9 5G и Z9x 5G, которые были анонсированы ранее в этом году. Согласно подтвержденной информации, iQOO Z9 Lite 5G будет доступен на Amazon и появится в середине этого месяца, а именно 15 июля.

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Одной из главных особенностей iQOO Z9 Lite 5G является его двойная задняя камера, которая включает в себя основной датчик на 50 МП и 2-мегапиксельный объектив с эффектом боке. Данные характеристики камеры позволят ей делать высококачественные фотографии с неплохой детализацией. Кроме того, устройство будет иметь степень защиты от пыли и воды IP64, что обеспечивает дополнительную защиту от случайных брызг и дождя. Дизайн iQOO Z9 Lite 5G также привлекает внимание.

Он имеет прямоугольные рамки с прямоугольным модулем камеры. Также он оснащён сканером отпечатков пальцев, что обеспечивает удобный и безопасный способ разблокировки устройства. Более того, уже подтверждено, что iQOO Z9 Lite 5G будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 6300, который обеспечит высокую производительность и энергоэффективность. Смартфон будет иметь 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Важно отметить, что iQOO Z9 Lite 5G набрал впечатляющие 414 564 балла в тесте AnTuTu, что подтверждает его высокую производительность и способность справляться с требовательными приложениями и играми.

Хотя подробная информация о iQOO Z9 Lite 5G ещё не раскрыта, ожидается, что устройство будет иметь 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Предполагается, что iQOO Z9 Lite 5G может быть переименованной версией Vivo T3 Lite, анонсированной в прошлом месяце. Если это правда, то устройство будет оснащено аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч с поддержкой зарядки 15 Вт. Однако, даже если iQOO Z9 Lite 5G не является переименованной версией Vivo T3 Lite, ожидается, что он будет 5G-смартфоном бюджетного сегмента от суббренда Vivo.