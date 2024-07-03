Смартфон будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 3 с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ/512 ГБ внутреннего хранилища.

Совсем скоро состоится очередное грандиозное событие в мире технологий — Galaxy Unpacked, запланированное на 10 июля. Samsung готовится представить целый ряд новых устройств, включая Galaxy Z Fold 6, Flip 6, серии Galaxy Ring и Galaxy Watch 7. Несмотря на то, что официальная презентация ещё не состоялась, благодаря многочисленным утечкам и слухам, уже стали известны некоторые подробности о предстоящем складном устройстве.

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Одним из самых ожидаемых устройств является Galaxy Z Flip 6. Хотя его дизайн во многом похож на предшественника, некоторые изменения всё же заметны. Кольцо вокруг модуля задней камеры на Flip 6 выглядит более толстым и выразительным, а рамки соотношения, похоже, остались той же толщины. Согласно информации, предоставленной инсайдером Ишаном Агарвалом, Z Flip 6 будет оснащён 6,7-дюймовым экраном, аналогичным его предшественнику. Вероятно, это будет та же панель Dynamic AMOLED 2X с разрешением FHD+ (1080 x 2640) и частотой обновления 120 Гц.

А вот систему камер ожидает значительные улучшения. На задней, вероятно, будет установлена 50-мегапиксельная основная камера с апертурой F1.8 и 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с апертурой F2.2. Это серьёзный шаг вперед по сравнению с 12-мегапиксельным основным датчиком у предшественника. Фронтальная камера также может быть обновлена с 10 до 32 МП, что обеспечит более детальные снимки.

В плане производительности, телефон будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 3, таком же, как у Galaxy S24 Ultra. Чипсет будет работать в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ/512 ГБ внутреннего хранилища UFS 4.0, что является улучшением по сравнению с 8 ГБ оперативной памяти в Z Flip 5. Интересно, что источник утверждает, что телефон может стать немного толще - 7,4 мм против 6,9 мм у предшественника. Это может быть связано с увеличением сенсора камеры или немного большей батареей. Кстати, ёмкость аккумулятора увеличилась до 4000 мА*ч, что на 300 мА*ч больше, чем у аналога. Однако скорость зарядки, вероятно, останется прежней - 25 Вт.