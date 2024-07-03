Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Смартфон Honor Magic V3 с премиальным дизайном станет самым тонким складным устройством
Компания Honor опубликовала изображение Magic V3, впервые продемонстрировав его дизайн.

Бренд Honor недавно анонсировал презентацию Honor Magic V3 12 июля в Китае. Этот новый складной телефон призван заменить Magic V2, который был признан "Самым тонким складным устройством" прошлого года. Компания уже поделилась первыми изображениями Magic V3, демонстрирующими его дизайн.

реклама

Задняя панель Honor Magic V3 выполнена из кожи, что обеспечивает не только роскошный внешний вид, но и лучший захват. Центральным элементом конструкции является большой круглый модуль камер с восьмиугольной металлической золотой рамкой. Он включает вертикально расположенную светодиодную вспышку и три объектива, среди которых перископический телеобъектив. Боковые грани тонкие и, вероятно, сделаны из металла, что добавляет общей прочности и эстетики высокого класса. Как и его предшественник, Magic V3 оснащён боковым сканером отпечатков пальцев. Honor также намекнула, что новый телефон будет тоньше Magic V2, что делает его ещё более привлекательным для пользователей, ценящих компактность и портативность.

Модуль камеры Magic V3 включает 50-мегапиксельную основную камеру, а его перископическая телефотокамера поддерживает 3,5-кратный оптический зум. Под корпусом устройства будет установлен чипсет Snapdragon 8 Gen 3, гарантирующий высокую производительность и плавную работу. Кроме того, ожидается поддержка быстрой зарядки 66 Вт и спутникового подключения.

Вместе с Magic V3 Honor также анонсирует Honor Magic Vs3, который, вероятно, станет более доступным предложением, оснащённым чипсетом Snapdragon 8 Gen 2. Помимо новых складных устройств, компания представит планшет Honor MagicPad 2 с 12,3-дюймовым дисплеем и ноутбук Honor MagicBook Art 14. Эти новинки дополняют линейку продуктов Honor, предлагая широкий выбор устройств для различных задач и бюджетов.

#смартфон #honor #смартфон 2024 #складной смартфон #складной дисплей #складной #складной экран #honor magic #смартфон honor #honor magic v3
+
Написать комментарий (0)
Складной смартфон Samsung W25 прошёл сертификацию 3С с быстрой зарядкой мощностью 25 Вт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Eurosatory 2024 была представлена ракетная установка FZ231 для борьбы с беспилотниками
1
Внезапное разрушение российского спутника на орбите Земли заставило экипаж МКС укрыться на станции
3
Завод по производству снарядов в Литве начнут возводить без разрешения на строительство
1
В России возобновит работу одно из старейших золотодобывающих предприятий Дальнего Востока
1
Российский «Микрон» готов начать массовое производство чипов по 65-нм узлу, но только в 2028г
7
В распоряжении военных специалистов РФ оказалась система наведения ракеты ATACMS – ее начали изучать
9
NVIDIA перечислила процессоры Intel и AMD, которые больше не будут получать новых драйверов
+
Марсианский орбитальный аппарат "Одиссей" сделал снимок самого большого вулкана в Солнечной системе
+
Для PlayStation запатентовали технологию обратной совместимости
4
Российские инженеры показали перехватчик дронов «Воган-9СП», способный достигать скорости в 200 км/ч
+
31 июля AMD выпустит ещё два процессора Ryzen для старого сокета АМ4
7
Galaxy S25 сможет запустить Genshin Impact со скоростью 120 кадров в секунду
3
В новой игре от Bend Studio ожидается сюжетная кампания
+
Массовый сбой на PlayStation Network и PS Store: у геймеров отсутствует доступ к играм и сервисам
7
РКК "Энергия" разрабатывает дроны для новой российской космической станции
9
HKC/Sambada выходит на рынок видеокарт с серий Intel Arc Alchemist
1
Metaphyuni представила новый мини ПК Genesis Cube с процессором Ryzen 7 8845HS
+
Оверклокеры смогли держать Core i9-14900KF холодным на скорости 7.5ГГц с помощью кулера за $10 000
+
Tesla представила систему самоочистки своих автономных роботакси Cybercab
+
Первый поезд BYD с 260 автомобилями отправился в Узбекистан с нового сухого порта Чжэнчжоу
+

Популярные статьи

Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
39
Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип
22
Собираем недорогой народный игровой компьютер в июле 2024 года, легко справляющийся с новыми играми
10
Эксперты Army Recognition сравнили возможности российского истребителя Су-35С и американского F-15EX
+
"Undead City": хочу быть как "Left 4 Dead" - краткий обзор игры
2
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
216
"Фуриоса: Хроники Безумного Макса": как убивают легенду (субъективное мнение)
7
Какие комплектующие стоит купить в игровой ПК (а какие нет) в 2024 году, спасая деньги от инфляции
20
Видеокарты дорожают — 7 оптимальных моделей, которые все еще выгодно покупать в июле 2024 года
4
Почему нет смысла покупать дорогую материнскую плату, и сколько слотов ОЗУ должно быть на игровом ПК
20

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
09:48
Фанаты "3 дня", всеобщий сбор. Пора ТО места, где рука запада проводить.
В Генштабе ВС РФ огласили сроки завершения СВО
АМуДя
09:42
не в памяти дело, 4080 x2 мощнее 3070, отсюда и рост. 3070 нормально вывозит хогвартс, надо только 32 гб озу
Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип
АМуДя
09:40
скрин для разжигания пуканов. что мешает поставить настройки чуть поменьше на мидле 4 летней давности?
Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип
Леонид Максимов
09:39
Как старый пень, мировая известность пришла к Мелу не после трилогии макса, а после выхода смертельного оружия, уже потом в Бывших советах узнали про Макс глобально, а не через видеосалоны.
"Фуриоса: Хроники Безумного Макса": как убивают легенду (субъективное мнение)
zvezdodinka
09:36
это он вспомнил юность когда палиты были не очень.... а сейчас кстати асус не айс...
Какие комплектующие стоит купить в игровой ПК (а какие нет) в 2024 году, спасая деньги от инфляции
Sergej V
09:35
в Латвии от 330 евро
В Hardware Unboxed назвали лучшие игровые процессоры в июле 2024 года
Winssy
09:30
Как по мне, фильм отличный. Лучше Безумного Макса 2015 года.
"Фуриоса: Хроники Безумного Макса": как убивают легенду (субъективное мнение)
vl
09:21
Компьютер устаревает в момент покупки, давно известный факт. Но чего не понимают эти трое, кропающие свои бложики - Zystax, bublik1 и Zero, так то, что в компьютере есть компоненты, на которых эконом...
Какие комплектующие стоит купить в игровой ПК (а какие нет) в 2024 году, спасая деньги от инфляции
Максим Сидоров
09:17
В начале они не то что бы её спасти хотят. Основной мотив не дать никому узнать где находится оазис. Так что не такие они и белые и пушистые.
"Фуриоса: Хроники Безумного Макса": как убивают легенду (субъективное мнение)
Артём Николаев
09:13
Жесть какая. Скоро кулеры пойдут со своими отдельными процессорами. А что индустрия разучилась делать плоские крышки это вообще цирк. Особенно забавно, что раньше энтузиасты шлифовали основания кулеро...
Флагманский процессорный кулер Noctua NH-D15 G2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем