Компания Honor опубликовала изображение Magic V3, впервые продемонстрировав его дизайн.

Бренд Honor недавно анонсировал презентацию Honor Magic V3 12 июля в Китае. Этот новый складной телефон призван заменить Magic V2, который был признан "Самым тонким складным устройством" прошлого года. Компания уже поделилась первыми изображениями Magic V3, демонстрирующими его дизайн.

реклама

Задняя панель Honor Magic V3 выполнена из кожи, что обеспечивает не только роскошный внешний вид, но и лучший захват. Центральным элементом конструкции является большой круглый модуль камер с восьмиугольной металлической золотой рамкой. Он включает вертикально расположенную светодиодную вспышку и три объектива, среди которых перископический телеобъектив. Боковые грани тонкие и, вероятно, сделаны из металла, что добавляет общей прочности и эстетики высокого класса. Как и его предшественник, Magic V3 оснащён боковым сканером отпечатков пальцев. Honor также намекнула, что новый телефон будет тоньше Magic V2, что делает его ещё более привлекательным для пользователей, ценящих компактность и портативность.

Модуль камеры Magic V3 включает 50-мегапиксельную основную камеру, а его перископическая телефотокамера поддерживает 3,5-кратный оптический зум. Под корпусом устройства будет установлен чипсет Snapdragon 8 Gen 3, гарантирующий высокую производительность и плавную работу. Кроме того, ожидается поддержка быстрой зарядки 66 Вт и спутникового подключения.

Вместе с Magic V3 Honor также анонсирует Honor Magic Vs3, который, вероятно, станет более доступным предложением, оснащённым чипсетом Snapdragon 8 Gen 2. Помимо новых складных устройств, компания представит планшет Honor MagicPad 2 с 12,3-дюймовым дисплеем и ноутбук Honor MagicBook Art 14. Эти новинки дополняют линейку продуктов Honor, предлагая широкий выбор устройств для различных задач и бюджетов.