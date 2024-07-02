Данные китайские автомобили оказались самыми экономичными по среднему чеку за ремонт и обслуживание среди китайских брендов на российском рынке.

В первой половине 2024 года российские автолюбители проявляют всё бОльший интерес к китайским автомобилям, и это неслучайно. Помимо привлекательного дизайна, богатой комплектации и приемлемой цены, экономичность в обслуживании становится всё более значимым фактором при выборе автомобиля. По данным Fit Service, Chery, Haval и Geely стали лидерами по доступности сервиса на российском рынке, со средними затратами на ремонт и обслуживание около 7 тысяч рублей.

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Китайские автопроизводители достигли такой экономичности благодаря нескольким ключевым факторам. Во-первых, они успешно налаживают связь с поставщиками запчастей, что позволяет снизить их стоимость. Во-вторых, активный рост продаж позволяет брендам открывать собственные сервисные центры, предоставляющие более доступные цены на обслуживание. Кроме того, китайские автопроизводители активно инвестируют в разработку и внедрение новых технологий, повышающих надёжность и долговечность автомобилей, что, в свою очередь, снижает затраты на ремонт.

Среди китайских автомобилей, посещающих сервисные центры в период с января по май 2024 года, наиболее популярными стали Chery Tiggo, Lifan X60, Haval F7, Geely Emgrand EC7 и Geely Coolray. Средний чек за ремонт для Haval составил 6,8 тыс. рублей, для Chery - 6,9 тыс. рублей, а для Geely - 7,1 тыс. рублей. Однако не все китайские бренды вкладывают одну экономичность в обслуживание. Например, Lifan X60 и Great Wall продемонстрировали более высокие затраты на ремонт, что связано с меньшей представленностью этих марок на российском рынке и менее развитой сервисной сетью по сравнению с Haval, Chery и Geely.

Тем не менее, данные Fit Service свидетельствуют о том, что тенденция к экономичности обслуживания китайских автомобилей на российском рынке является устойчивой. Это подтверждает высокую популярность Geely, Chery и Haval среди российских потребителей, которые ценят не только привлекательный дизайн, но и удобство и доступность сервисного обслуживания.