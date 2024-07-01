Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Стали известны характеристики дисплея, камеры, аккумулятора и зарядки смартфона Realme GT 7 Pro
Это может быть первый телефон со Snapdragon 8 Gen 4, который дебютирует на мировом рынке.

Известный инсайдер Digital Chat Station (DCS) поделился информацией о новом смартфоне Realme, которым, вероятно, станет Realme GT 7 Pro. Этот телефон станет прямым преемником GT 5 Pro, поскольку в серии Realme GT 6 модель Pro отсутствует.

реклама

По слухам, GT 7 Pro будет оснащён дисплеем с разрешением 1,5K и слегка изогнутыми краями, что обеспечит высокое качество изображения и комфортный просмотр контента. На задней панели расположится небольшой модуль камер в верхней части, вмещающий систему из трёх камер. Основным датчиком, вероятно, станет 50-мегапиксельный мультифокусный объектив, а также один дополнительный 3-кратный перископический телеобъектив, использующий датчик Sony IMX882. Однако, по словам инсайдера, телефон не может поддерживать макросъемку с телеобъективом.

Что касается аккумулятора, то эксперт предполагает, что его ёмкость будет около 6000 мА*ч. Кроме того, телефон будет поддерживать быструю зарядку на 100 Вт, что позволит быстро зарядить устройство в случае необходимости. В целях безопасности GT 7 Pro будет оснащён дисплеем с ультразвуковым датчиком отпечатка пальцев, что сделает его первым телефоном Realme, оснащённым таким датчиком. Инсайдер также предполагает, что телефон будет иметь класс защиты от пыли и воды IP68 и IP69, что означает, что он должен выдерживать брызги и даже значительное погружение в воду. Однако поддержка беспроводной зарядки для Realme GT 7 Pro пока не подтверждена.

Одним из основных компонентов нового флагмана Realme станет новейший процессор Snapdragon 8 Gen 4, который обеспечит высокую производительность и оперативную работу устройства. Это может сделать Realme GT 7 Pro первым телефоном на мировом рынке, оснащённым этим мощным процессором. Ожидается, что дата запуска Realme GT 7 Pro будет где-то в последнем квартале этого года. Пока инсайдер не раскрыл никаких других подробностей о телефоне, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что новый флагман Realme привлечёт внимание многих пользователей.

#смартфон #смартфон 2024 #realme #realme gt #смартфон realme #realme gt 6t #realme gt6 pro #realme gt 7 pro #realme gt7 pro
+
Написать комментарий (0)
Опубликованы официальные рендеры смартфона Red Magic 9s Prо, показывающие изменения в дизайне
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Компания Илона Маска вероятно будет вызволять застрявших на МКС астронавтов NASA
10
Flightradar24: Тяжелые военно-транспортные Y-20A китайской армии летят в Москву
2
В Иркутской области построят завод, который планировали еще при СССР
7
Сразу три крупных предприятия построят свои производства на базе ОЭЗ «Кулибин» — объём инвестиций превышает 8 млрд рублей
+
Крупнейший китайский мобильный оператор China Mobile представил первую в мире SIM-карту с процессором RISC-V на борту
6
Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал Запад «научиться извлекать выгоду из игры в эскалацию»
1
Российское машиностроение за три года увеличило производство почти вдвое
14
Porsche отзывает все электромобили Taycan из-за возможной несправности тормозов
+
Army Recognition: Китай испытал новейший истребитель-невидимку с отсоединяемыми дронами
1
Названа стоимость дорожного проекта «Архыз – Красная Поляна»
+
Россия создает теневой флот газовозов под прикрытием компании из Дубая
1
Axios: Байден покинет предвыборную гонку, если его попросят близкие родственники
1
Auterion предложила военным беспилотникам Украины технологию обхода помехи и РЭБ с точностью до 90%
4
OPPO готовит к выходу смартфон Oppo A3x
+
Ударом ОТРК Искандер-М был поражен эшелон с военнослужащими и техникой ВСУ
5
Первый российский трактор на электрической тяге будет сделан на 90 % из отечественных компонентов
6
Чехол на видео показывает детали дизайна iPhone 16 со всех сторон
+
TrendForce: GeForce RTX 50 будут дороже в связи с высокой стоимостью GDDR7, цены ОЗУ тоже вырастут
7
SK Hynix планирует вложить в свой полупроводниковый бизнес 74,8 миллиарда долларов до 2028 года
+
Китай бросает вызов Илону Маску и готовится запускать первые спутники для группировки G60 Starlink
1

Популярные статьи

Нужно ли смотреть на год выпуска китайских смартфонов и почему Xiaomi 11 хуже Redmi Note 13 Pro
12
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
70
ТОП-5 игровых смартфонов до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году — Poco F6 и другие модели
1
Итоги гоночного уик-энда 29-30 июня
1
Беларусь в эпоху санкций - как Лукашенко переиграл соседей в 2024 году
19
Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
16
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
13
Собираем недорогой народный игровой компьютер в июле 2024 года, легко справляющийся с новыми играми
1

Сейчас обсуждают

_ErOp_
13:29
Странно. У меня в желаемом висит много комплектухи, и как раз сегодня по куче железок пришло уведомление про подешевление. От символических пары тыс рублей на 13700-14900кф на процах, до практически з...
Собираем недорогой народный игровой компьютер в июле 2024 года, легко справляющийся с новыми играми
SlyBiBi
13:28
Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
SlyBiBi
13:28
И чё? Рекламо-дрочер. Не зае...ался ещё свои Poco рекламировать?
Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
Легенда
13:23
значит в игры не играешь.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Urkins
13:23
Получается автор тут маркетолог Нвидиа, как и все кто отписался в комментариях https://www.youtube.com/watch?v=0lOcPHRxtZ4
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Tnt Cardboard
13:23
Дум думаю потянет)
Core 2 Quad Q6600 + GeForce RTX 4090 – почему нельзя слишком долго тянуть с апгрейдом
Руслан Знамов
13:21
так и не гоню. Игры ни разу не крашились, дрова не вылетали.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
GumanoidT
13:21
Чувак, ты сам втыкаешь, что ты пишешь? Т.е. для тебя наличие табличек на белорусском языке в Беларуси это какой-то нонсенс?? А английские надписи сделали специально к европейским играм в 2019-м.
Беларусь в эпоху санкций - как Лукашенко переиграл соседей в 2024 году
Легенда
13:17
не гони.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Александр Сечков
13:16
Самое интересное, что именно маркетологи зеленых сделали вброс, о проблемах в драйверах амд. Это приобрело интересный эффект, каждый самый маленький косяк размером с муху, раздувается в интернете до г...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем