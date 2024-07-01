Это может быть первый телефон со Snapdragon 8 Gen 4, который дебютирует на мировом рынке.

Известный инсайдер Digital Chat Station (DCS) поделился информацией о новом смартфоне Realme, которым, вероятно, станет Realme GT 7 Pro. Этот телефон станет прямым преемником GT 5 Pro, поскольку в серии Realme GT 6 модель Pro отсутствует.

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По слухам, GT 7 Pro будет оснащён дисплеем с разрешением 1,5K и слегка изогнутыми краями, что обеспечит высокое качество изображения и комфортный просмотр контента. На задней панели расположится небольшой модуль камер в верхней части, вмещающий систему из трёх камер. Основным датчиком, вероятно, станет 50-мегапиксельный мультифокусный объектив, а также один дополнительный 3-кратный перископический телеобъектив, использующий датчик Sony IMX882. Однако, по словам инсайдера, телефон не может поддерживать макросъемку с телеобъективом.

Что касается аккумулятора, то эксперт предполагает, что его ёмкость будет около 6000 мА*ч. Кроме того, телефон будет поддерживать быструю зарядку на 100 Вт, что позволит быстро зарядить устройство в случае необходимости. В целях безопасности GT 7 Pro будет оснащён дисплеем с ультразвуковым датчиком отпечатка пальцев, что сделает его первым телефоном Realme, оснащённым таким датчиком. Инсайдер также предполагает, что телефон будет иметь класс защиты от пыли и воды IP68 и IP69, что означает, что он должен выдерживать брызги и даже значительное погружение в воду. Однако поддержка беспроводной зарядки для Realme GT 7 Pro пока не подтверждена.

Одним из основных компонентов нового флагмана Realme станет новейший процессор Snapdragon 8 Gen 4, который обеспечит высокую производительность и оперативную работу устройства. Это может сделать Realme GT 7 Pro первым телефоном на мировом рынке, оснащённым этим мощным процессором. Ожидается, что дата запуска Realme GT 7 Pro будет где-то в последнем квартале этого года. Пока инсайдер не раскрыл никаких других подробностей о телефоне, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что новый флагман Realme привлечёт внимание многих пользователей.