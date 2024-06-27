Серия Xiaomi 15 станет одной из первых флагманов Android, использующих чипсет Snapdragon 8 Gen 4.

Ожидается, что долгожданная серия Xiaomi 15 станет одним из первых флагманов Android, использующих мощный чипсет Snapdragon 8 Gen 4. Учитывая предыдущие слухи, предполагающие выпуск в Китае в конце года, недавняя информация появившаяся на Weibo пролила свет на ключевые особенности Xiaomi 15 Pro. Это флагманское устройство обещает существенно улучшить как производительность, так и возможности камеры, в сравнении со своим предшественником.

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Смартфон Xiaomi 15 Pro будет оснащён микроизогнутым дисплеем 2K. Кроме того, ожидается, что в этой серии произойдет переход от оптических сканеров отпечатков пальцев к встроенным в дисплей ультразвуковым датчикам отпечатков пальцев, которые обеспечивают более быструю и надежную скорость разблокировки.

Система камер Xiaomi 15 Pro особенно впечатляет: тройная камера с тремя 50-мегапиксельными сенсорами. Основной датчик будет основан на OmniVision OV50K, известном своим исключительным динамическим диапазоном и характеристиками при слабом освещении. Телеобъектив будет использовать сенсор Sony IMX882, обеспечивающий 3-кратный оптический зум и улучшенную энергоэффективность по сравнению с его предшественником. Ожидается, что третьим объективом станет еще один 50-мегапиксельный сенсор, вероятно, для сверхширокоугольных снимков.

Сообщается, что Xiaomi 15 Pro будет питаться от кремниево-углеродной батареи с отрицательным электродом, которая обеспечивает более высокую плотность энергии по сравнению с традиционными литий-ионными батареями. Ожидается, что эта передовая аккумуляторная технология обеспечит бОльшую ёмкость: предыдущие слухи предполагали, что аккумулятор будет ёмкостью 5500 мА*ч и весом менее 200 граммов.