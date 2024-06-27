Компания рассматривает не только Snapdragon 8 Gen 4 и Exynos 2500, но и чип MediaTek Dimensity для Galaxy S25.

В преддверии выпуска новой серии смартфонов Samsung Galaxy S25 в средствах массовой информации разгорелись споры о том, какие чипсеты будут использоваться в данном устройстве. Некоторые источники утверждают, что Samsung может использовать только чип Exynos 2500, в то время как другие предполагают, что компания может вернуться к использованию чипов Exynos и Snapdragon, несмотря на то, что Snapdragon 8 Gen 4 может быть значительно дороже.

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Однако новый слух внёс ещё один вариант развития событий. Согласно отчёту корейского новостного издания "The Financial News", Samsung рассматривает возможность использования трёх разных чипсетов в серии Galaxy S25, включая MediaTek Dimensity. Это может стать первым случаем, когда Samsung использует три разных чипсета в одной линейке смартфонов.

Добавление MediaTek в список возможных чипсетов может помочь Samsung сбалансировать мощность и предотвратить рост цен на её смартфоны. Эксперты уже полагают, что Snapdragon 8 Gen 4 может быть на 25-30% дороже, чем нынешний чип Snapdragon 8 Gen 3. Использование MediaTek Dimensity может стать более доступным алгоритмом для некоторых регионов, таких как Китай, в то время, как весь мир будет опираться на двухчиповую поддержку Exynos-Qualcomm.

Хотя в слухах не уточняется, какие регионы получат те или иные чипы, можно предположить, что Samsung примет решение, исходя из настроения и предпочтений потребителей в каждом регионе. Использование трёх разных чипсетов может позволить Samsung предложить более широкий выбор устройств различных функциональных и ценовых категорий. Но в целом, такая задумка может стать интересным экспериментом для Samsung.