Данный чипсет является улучшенной версией SDS8G3, которая также работает на частоте 3,9 ГГц.

Nubia анонсировала новый игровой смартфон серии Red Magic 9S Pro с искусственным интеллектом, который будет представлен на китайском рынке 3 июля на конференции по запуску новых продуктов Red Magic Esports Universe. Хотя компания ещё не раскрыла никаких подробностей о Red Magic 9S Pro, слухи предполагают, что устройство будет оснащено улучшенной версией чипсета Snapdragon 8 Gen 3 Lead Version.

В октябре прошлого года компания Qualcomm представила чип Snapdragon 8 Gen 3 с максимальной скоростью обработки данных 3,36 ГГц. Однако в январе 2023 года Samsung выпустила серию Galaxy S24 с разогнанной версией SD8G3, работающей на частоте 3,9 ГГц. Ожидается, что Red Magic 9S Pro будет использовать разогнанную версию Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой 3,39 ГГц, что обеспечит более высокую производительность по сравнению с обычной версией чипсета. Кроме того, существует вероятность того, что новый чипсет обеспечит повышение производительности графического процессора, как это было в случае с разогнанной версией Snapdragon 8 Gen 2, использовавшейся в Red Magic 8S Pro в прошлом году.

реклама

Пока неизвестно, какие другие характеристики будет иметь Red Magic 9S Pro, но, судя по всему, существенное отличие от существующего Red Magic 9 Pro будет заключено в более быстром чипсете. Помимо нового смартфона, слухи, которые Nubia может представить на предстоящем игровом ноутбуке Red Magic. По слухам, характеристики этого ноутбука включают процессор Core i9 14-го поколения, независимую видеокарту RTX 4070 и металлический корпус.

Nubia продолжает расширять свою линейку игровых устройств, обеспечивая высокопроизводительные решения для мобильных геймеров. Red Magic 9S Pro, вероятно, станет одним из самых мощных игровых устройств на рынке. А новый игровой ноутбук Red Magic может стать основным конкурентом для других игровых ноутбуков высокого класса. Ожидается, что конференция по запуску новых продуктов Red Magic Esports Universe 3 июля представит более подробную информацию о новых устройствах Nubia.