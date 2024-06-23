OnePlus подтвердил, что OnePlus Ace 3 Pro будет доступен в зеленом, серебристом и белом цветах.

OnePlus недавно представила дизайн OnePlus Ace 3 Pro перед его официальным анонсом 27 июня в Китае. Бренд подтвердил цветовые варианты устройства на официальном плакате. OnePlus Ace 3 Pro будет доступен в зеленом, серебристом и белом цветах. Белая модель имеет керамическую заднюю панель, серебристая — стеклянную, а зеленая — кожаную заднюю панель, приятную на ощупь.

реклама

Президент OnePlus Лауз Ли описывает вариант из белой керамики как «Фарфоровый суперкар OnePlus Ace 3 Pro коллекционного издания». Это издание может похвастаться белым керамическим корпусом, изысканным внешним дизайном и исключительной долговечностью. Благодаря высокой твердости 8,5 по шкале Мооса этот вариант обещает превосходную устойчивость к износу и царапинам, обеспечивая долговечность и надёжность. Кроме того, устройство прошло строгие испытания на падение, которые превышают отраслевые стандарты. Согласно недавнему отчету, Collector's Edition будет доступно в двух вариантах памяти: 24 ГБ + 1 ТБ и 16 ГБ + 512 ГБ. В свою очередь, два других цветовых варианта могут быть доступны в трёх вариантах: 24 ГБ + 1 ТБ, 16 ГБ + 512 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ.

Данный смартфон получит 6,78-дюймовую изогнутую панель BOE S1, которая имеет разрешение 1,5K и частоту обновления 120 Гц. Эта панель также включает встроенный датчик отпечатков пальцев для дополнительной безопасности. Внутри устройства находится современный чипсет Snapdragon 8 Gen 3, который работает в паре с оперативной памятью LPDDR5x и хранилищем UFS 4.0, обеспечивая высокую производительность. Для любителей и любителей селфи Ace 3 Pro предлагает 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Основная камера состоит из трёх модулей: 50-мегапиксельного основного датчика Sony LYT-800 с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 2-мегапиксельного макрообъектива, позволяющего пользователям снимать качественные фотографии в различных условиях. Ace 3 Pro будет работать под управлением ColorOS 14.1, основанной на Android 14, обеспечивающей плавную работу и доступ к новейшим функциям Android. Для длительной работы устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 6100 мА*ч с быстрой зарядкой 100 Вт.