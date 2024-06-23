Данный дизайн ранее был показан в Китае как специальное новогоднее издание Redmi Note 13 Pro.

Компания Redmi, известная инновационными и доступными смартфонами, недавно расширила линейку цветовых решений для Redmi Note 13 Pro 5G. После успеха оливково-зеленого направления бренд анонсировал новый красный цвет для индийского рынка. Это специальное издание, ранее представленное в Китае как новогодняя версия, станет доступно для покупок уже 23 июня.

Redmi Note 13 Pro 5G в красном цвете присоединится к уже существующим цветовым решениям: Arctic White, Coral Purple и Midnight Black. Новый цвет добавит индивидуальности устройству, которое уже зарекомендовало себя благодаря впечатляющим техническим характеристикам.

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Одним из главных преимуществ устройства является его 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с технологией 1,5K. Такой дисплей достаточно чёткий и обеспечивает детализированное изображение. Плавная частота обновления 120 Гц делает игры и видео ещё более плавными и реалистичными, а яркость 1800 нит позволяет комфортно пользоваться смартфоном даже в самый солнечный день. Кроме того, дисплей Redmi Note 13 Pro 5G оснащён сканером отпечатков пальцев.

За производительность Redmi Note 13 Pro 5G отвечает процессор Snapdragon 7s Gen 2, который в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти обеспечивает высокую скорость работы даже самых требовательных приложений.

Redmi Note 13 Pro 5G оснащен квадратным модулем камеры, который включает три объектива. Основной датчик на 200 МП, который позволяет делать фотографии высочайшего разрешения, способные сохранить мельчайшие детали даже при большом увеличении. Сверхширокоугольный объектив на 8 МП, который идеально подходит для съемки панорамных фото и видео и макрообъектив на 2 МП, который позволяет делать фото больших размеров с невероятной детализацией. На передней панели смартфона расположена 16-мегапиксельная камера.

Redmi Note 13 Pro 5G работает под управлением операционной системы Android 14 на базе HyperOS, что обеспечивает широкий набор функций и возможностей. Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 5100 мА*ч, который заряжается при помощи быстрой зарядки с мощностью 67 Вт.