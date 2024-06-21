Гарантия включает стандартную гарантию сроком на 1 год и бесплатную расширенную гарантию сроком на 3 года.

Компания Lenovo готовится представить новую линейку смартфонов Motorola на своей конференции по выпуску устройств в Китае 25 июня. Среди ожидаемых новинок - Razr 50, Razr 50 Ultra и Moto S50 Neo. Последний уже привлек внимание общественности, поскольку станет первым в мире смартфоном с 4-летней гарантией.

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Данная гарантия включает в себя стандартную гарантию сроком на 1 год и бесплатную расширенную гарантию сроком на 3 года. Ранее некоторые производители предлагали двух- или трехлетнюю гарантию на свои устройства, но Motorola S50 Neo устанавливает новый отраслевой стандарт, обеспечивая пользователям беззаботную работу в течение 4-летнего периода. Хотя конкретные подробности о том, как воспользоваться расширенной гарантией, еще не раскрыты.

Moto S50 Neo, который, вероятно, будет переименован в Moto G85 5G для мирового рынка, оснащён довольно-таки не плохими техническими характеристиками. Он будет иметь 6,6-дюймовый OLED-экран с изогнутыми краями, разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также сканером отпечатков пальцев под дисплеем. Устройство, вероятно, будет оснащено новым чипсетом Snapdragon среднего класса и аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч в тонком корпусе толщиной 7,59 мм. Кроме того, Moto S50 Neo будет иметь другие функции, такие как быстрая зарядка мощностью 33 Вт, двойная задняя камера 50 Мп, фронтальная камера 32 Мп и Android 14. Устройство будет доступно в черном, зеленом и синем оттенках, что позволит пользователям выбрать цвет, соответствующий их стилю.