Данный смартфон имеет толщину 7,99 мм, а его вес состовляет 199 грамм.

Vivo уже официально объявила о предстоящем выпуске своего нового смартфона Vivo Y58 5G в Индии 20 июня. Это новое дополнение к серии Y обещает предоставить расширенные функции и ориентированный на пользователя дизайн, стремясь конкурировать в сегменте смартфонов среднего класса.

реклама

Vivo Y58 5G будет доступен в двух различных цветовых вариантах: Aurora (черный) и Qingshan (синий), что повторяет эстетику линейки Y200t. Устройство оснащено круглым модулем задней камеры с дополнительным датчиком камеры, светодиодной вспышкой и кольцевой вспышкой, как у Vivo Y200t. Вообще, сам дизайн и варианты цвета напоминают Vivo Y200t, который был представлен в Китае в мае.

Vivo Y58 5G будет оснащён Full HD+ панелью с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью до 1024 нит и диагональю 6,72 дюйма. Смартфон получит процессор Snapdragon 4 gen 2 и 8 ГБ оперативной памяти. При этом он поддерживает расширение оперативной памяти. Кроме того, он получит 1 ГБ встроенной памяти, которая может быть расширена до 128 ТБ с помощью слота для карт microSD.

Что касается системы камер, то он получит 50-мегапиксельный основной датчик в сочетании с 2-мегапиксельной вторичной камерой. Смартфон также будет оснащён 8-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи. Устройство будет оснащено батареей ёмкостью 6000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт, что обеспечит продолжительное время использования.

Другие примечательные особенности включают в себя два динамика, защиту от пыли и воды по стандарту IP64, боковой сканер отпечатков пальцев, толщина корпуса составит 7,99 мм, а вес 199 грамм. Ожидается, что Vivo Y58 5G версии 8 ГБ + 128 ГБ, вероятно, будет стоить около 19 499 рупий (около 20 500 рублей). Ожидается, что максимальная розничная цена может составить примерно 23 999 рупий (около 25 000 рублей).