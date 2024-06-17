Legion M6X Pro обладает тремя способами подключения: проводное (Type-C), беспроводное (2,4 ГГц) и Bluetooth.

Компания Lenovo выпустила на китайский рынок компьютерную мышь Legion M6X, предназначенную для геймеров. Мышь Lenovo Legion M6X Pro оснащена множеством функций, которые делают её идеальным выбором для геймеров с ограниченным бюджетом.

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Мышь M6X Pro оснащена высокопроизводительным сенсором PixArt PAW3395, известным своей высокой скоростью работы. Его разрешение составляет 100-26 000 точек на дюйм, скорость распознавания - 650 дюймов в секунду, а ускорение - 50 g. Мышь также имеет эргономичный дизайн с "узкой талией". Данный дизайн подходит для захвата кончиками пальцев, который часто используется геймерами с маленькими руками. По словам компании, эта конструкция приближает большой и безымянный пальцы к центру тяжести мыши, что улучшает управляемость и обеспечивает надëжный захват мыши даже во время интенсивных игровых сессий.

Универсальность игровой мыши достигается за счет трёх режимов подключения: беспроводного (2,4 ГГц), проводного (Type-C) и Bluetooth. Это позволяет пользователям легко переключаться между игровыми ПК, ноутбуками и другими устройствами. Аккумулятор ёмкостью 450 мА*ч со встроенным беспроводным источником питания Legion AI Power обеспечивает стабильное соединение на расстоянии до 10 метров, а интеллектуальное управление питанием гарантирует длительное использование.

Кроме того, она оснащена 80-миллионным сенсорным микропереключателем Omron для быстрой реакции на нажатие. А полое колесо дополнительно уменьшает вес, а закругленные ножки обеспечивают плавное скольжение по поверхностям с низким коэффициентом трения. Кроме того, устройство предлагает пять уровней регулировки разрешения без необходимости использования дополнительного программного обеспечения.

Legion M6X Pro доступна в чёрном (Phantom Black) и белом (Frost White) цветах. В настоящее время её цена в Китае составляет 149 юаней (примерно 1800 рублей), а в продажу она поступит сегодня в 20:00 по пекинскому времени.