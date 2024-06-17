В основе SPARK 20 Pro 5G лежит мощный процессор MediaTek Dimensity 6080 5G.

TECNO объявила о выпуске своего последнего смартфона Spark 20 Pro 5G, который призван произвести революцию в сегменте смартфонов среднего класса. Это инновационное устройство будет доступно с 20 июня 2024 года в Саудовской Аравии, после чего оно появится на рынках Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

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Spark 20 Pro 5G сочетает в себе эстетику и функциональность и отличается современным и элегантным дизайном. Дизайн Lamé Curve Camera Island придаёт телефону элегантный и изысканный вид. Он доступен в черном, глянцево-белом и неоново-зеленом цветах. Поверхность с нанотехнологической текстурой и материал Tech Art Leather, вдохновленный интерьерами роскошных автомобилей, придают устройству нотку роскоши.

В основе Spark 20 Pro 5G лежит процессор MediaTek Dimensity 6080 5G, который обеспечивает впечатляющую производительность с показателем AnTuTu около 430 000. Интеграция технологии Smart 5G позволяет устройству интеллектуально переключаться между сетями 4G и 5G, оптимизируя скорость и энергоэффективность. Также телефон оснащён дисплеем FHD с частотой обновления 120 Гц, обеспечивающим потрясающую четкость и яркие цвета. Дисплей также оснащён интеллектуальным алгоритмом обновления, который адаптирует частоту обновления в зависимости от использования, обеспечивая более плавную работу и более длительный срок службы батареи. Spark 20 Pro 5G предлагает непревзойденное аудиовизуальное качество благодаря двум сертифицированным стереодинамикам Hi-Res и поддержке Dolby Atmos. Функция 400% Big Volume расширяет аудиовозможности устройства, обеспечивая улучшенное качество звука.

Любители фотографии оценят сверхчувствительную основную камеру с разрешением 108 мегапикселей, которая позволяет делать кристально чёткие изображения. Камера также оснащена 3-кратным встроенным зумом и 10-кратным цифровым зумом, что позволяет делать детальные снимки даже на расстоянии. Технология Adaptive Pixel 9-в-1 и супер-ночной режим повышают качество изображения в различных условиях освещения. Телефон питается от аккумулятора ёмкостью 5000 мА*ч с длительным сроком службы в 1600 циклов. Функция Super Charge мощностью 33 Вт обеспечивает быструю зарядку, сводя к минимуму время простоя.

Spark 20 Pro 5G оснащён 256 ГБ встроенной памяти и 16 ГБ оперативной памяти (8 ГБ + 8 ГБ расширенной памяти), что обеспечивает достаточно места для приложений, мультимедиа и файлов. Устройство работает под управлением HiOS 14 на базе Android 14, предлагая удобный интерфейс с множеством новых функций и улучшений. Эта новейшая операционная система обеспечивает безопасность, эффективность и удобство для пользователей.