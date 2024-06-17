Также подтверждено, что OnePlus Ace 3 Pro оснащен OLED-экраном с изогнутыми краями на передней панели и разрешением 1,5K.

В последнее время в сети появились слухи о новом телефоне OnePlus, который рассчитывает стать следующим флагманским устройством для китайского рынка. И вот, на популярной социальной платформе Weibo появились первые изображения OnePlus Ace 3 Pro, демонстрирующие его дизайн в двух цветовых вариантах.

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Изображения, опубликованные пользователем Weibo, позволяют впервые увидеть OnePlus Ace 3 Pro в белом и синем вариантах. Новый телефон отличается ярко выраженным модулем камеры на задней панели, который сильно не смещён в одну сторону, как это было в последних флагманских телефонах OnePlus. На других изображениях видно, что устройство оснащено OLED-экраном с изогнутыми краями на передней панели и мощностью 1,5К. Утверждается, что дисплей Ace 3 Pro обеспечит улучшенную защиту глаз, отличаясь улучшенным качеством изображения, яркостью, комфортом для глаз, сроком службы и плавностью работы. Он даже получил рейтинг DisplayMate A+.

Под корпусом устройства будет установлен процессор Snapdragon 8 Gen 3, который обеспечивает высокую производительность и эффективность. На изображениях также видно наличие ползунка оповещения слева и кнопок освещения и питания справа. Хотя официально характеристики телефона еще не объявлены, по слухам, OnePlus Ace 3 Pro будет оснащён аккумулятором ёмкостью 6100 мА*ч с зарядкой 100 Вт. Он также получит до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 1 ТБ хранилища UFS 4.0. Камера телефона будет тройной, с разрешением 50+8+2 мегапикселя, фронтальная камера будет иметь разрешение 16 мегапикселей. Хотя эти подробности не упоминаются в последнем посте. Ожидается, что OnePlus Ace 3 Pro будет официально анонсирован в ближайшие дни.