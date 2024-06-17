Galaxy Z Flip 6 с номером модели SM-F741B получил на Geekbench оценку в одноядерном режиме 2247 и многоядерную оценку 6857.

Samsung готовится представить свою последнюю новинку — Galaxy Z Flip 6 — на мероприятии Galaxy Unpacked 10 июля в Париже. И в преддверии релиза, глобальный вариант Z Flip 6 появился на веб-сайте тестирования Geekbench, предоставляя подробный обзор возможностей устройства.

Глобальная/европейская модель Galaxy Z Flip 6 с номером модели SM-F741B набрала 2247 баллов в одноядерном режиме и 6857 баллов в многоядерном режиме на Geekbench. Данные оценки получены благодаря восьмиядерному процессору устройства и 12 ГБ оперативной памяти. Смартфон будет работать на Android 14 и оснащён чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, разработанным специально для Galaxy SoC. Этот SoC оснащён различными ядрами для оптимизации скорости и эффективности, а также графическим процессором Adreno 750.

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Инсайдеры предполагают, что модель Galaxy Z Flip 6 получит экран Dynamic Amoled 2x. У данного экрана будет диагональ 6,7 дюйма, частота обновления 120 герц и разрешение 2640 x 1080 пикселей. Кроме этого, планируется использование внешнего дисплея размером 3,4 дюйма и разрешением 720 x 748 пикселей. Варианты памяти будут доступны на 256 гигабайт и 512 гигабайт.

Ожидается, что камера Z Flip 6 будет включать в себя основную камеру на 50 МП с диафрагмой f/1,8, сверхширокоугольную камеру на 12 МП с диафрагмой f/2,2 и фронтальную камеру на 10 МП без автофокуса. Устройство будет способно записывать видео с разрешением 4k при частоте 60 кадров в секунду, 1080p при частоте 60 кадров в секунду, а также проводить замедленную запись 1080p при частоте 120 или 240 кадров в секунду.

Z Flip 6 будет предлагать расширенные функции подключения, такие как Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E и USB 3.2 Gen 1. Устройство будет питаться от аккумулятора ёмкостью 4000 мА*ч с возможностью быстрой зарядки 25 Вт. Кроме того, сообщается, что Samsung работает над тем, чтобы сделать Z Flip 6 более долговечным, уделяя особое внимание уменьшению складок на складном дисплее. Ожидается, что устройство будет иметь меньшую складку и более прочный шарнир, что сделает его более устойчивым к износу. Новое UTG (ультратонкое стекло) складного экрана будет иметь толщину 50 микрон, что на 20 микрон больше, чем у предыдущей модели, что обеспечит более твердую поверхность и меньшие складки.

Ожидается, что Samsung Galaxy Z Flip 6 будет выпущен в августе 2024 года по стартовой цене около 1050 долларов. Хотя точные данные о ценах пока неизвестны, ходят слухи, что Samsung может рассмотреть новый метод изготовления рамок на складном экране, что может сделать устройство немного дешевле.