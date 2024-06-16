Результаты проведенных испытаний следующие: 677 баллов в одноядерных и 1415 баллов в многоядерных тестах.

В преддверии ожидаемого запуска 18 июня OPPO Reno 12F 5G информация о будущем смартфоне стала более доступной благодаря его появлению в базе данных Geekbench. Список раскрывает некоторые основные характеристики, которые пользователи могут ожидать от этого устройства. А результат тестов показывает оценки 677 и 1415 в одноядерных и многоядерных тестах соответственно.

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Согласно данным листинга, в корпусе OPPO Reno 12F 5G будет установлен процессор MediaTek Dimensity 6300, который имеет восьмиядерную конфигурацию с двумя высокопроизводительными ядрами с тактовой частотой 2,40 частоты и шестью развитыми ядрами с тактовой частотой 2,0 частоты. Это обеспечивает высокую производительность и экономичность энергопотребления. Кроме того, в списке указано наличие графического процессора Mali-G57.

Данные Geekbench также подтверждают наличие 8 ГБ оперативной памяти. Кроме того, телефон из коробки будет работать под управлением новейшей системы Android 14.

Перед листингом Geekbench будущий Reno 12F получил сертификат TUV Rheinland, указывающий на батарею ёмкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 45 Вт. OPPO Reno 12F 5G также прошёл сертификацию Бюро индийских стандартов (BIS), что предполагает, что устройство также появится на индийском рынке.

Однако стоит ожидать того, что в результате стратегии бренда OPPO, использующего различные названия для аналогичных моделей в разных регионах, Reno 12F 5G может получить новое название для индийского рынка. Ожидается, что с приближением даты запуска в ближайшее время появится более подробная информация об OPPO Reno 12F 5G, включая его официальную цену и доступность.