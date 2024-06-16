Также известно, что Honor с кодовым именем LYN-AN00 имеет размеры 161,05 x 74,55 x 71,8 мм и весит 172 грамма.

В последнее время компания Honor активно работает над расширением линейки своих смартфонов. В прошлом месяце была представлена серия Honor 200 в Китае, а в начале этого месяца анонсирован Magic V Flip. Ожидается, что бренд продолжит свою активность, представив Magic V3 в следующем месяце. Кроме того, есть предположения по разработке серии смартфонов Honor X60 для китайского рынка.

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Ожидаемый Honor X60i, кодовое имя которого LYN-AN00, был обнаружен в базе данных платформы сертификации TENAA. Устройство будет оснащено восьмиъядерным процессором с частотой 2,4 ГГц и будет доступно в вариантах с 6 ГБ, 8 ГБ, 12 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти. Встроенная память будет доступна в объёмах 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Однако устройство не будет поддерживать расширение хранилища.

Батарея смартфона будет иметь номинальную ёмкость 4900 мА*ч, но информация о возможных способах быстрой зарядки пока недоступна. Размеры устройства составляют 161,05 х 74,55 х 71,8 мм, вес - 172 грамма. Honor X60i будет оснащён 6,7-дюймовой ЖК-панелью с разрешением FHD+ 1080 x 2412 пикселей. Фронтальная камера будет иметь 8 мегапикселей, задняя камера будет состоять из 50-мегапиксельной основной камеры и 2-мегапиксельного вспомогательного объектива. Кроме того, устройство может иметь внешний датчик отпечатков пальцев.

Хотя изображение Honor X60i ещё не появилось в базе данных TENAA, эксперты утверждают, что устройство может быть анонсировано в июле этого года, так как анонс Honor X50i состоялся также в июле в прошлом году.