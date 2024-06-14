По состоянию данных на конец мая, марки Geely, Chery и Haval подешевели примерно до 9%.

В последнее время на вторичном рынке России наблюдается интересная тенденция: цены на популярные китайские автомобили начали снижаться. Это явление вызвало множество вопросов как у потенциальных покупателей, так и у экспертов. Давайте разберемся, что стоит за этим процессом.

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Основная причина падения цен - расширение предложения. Рынок новых китайских автомобилей активно развивается, предлагая все больше современных и технологичных моделей. Это приводит к увеличению доли китайских автомобилей на рынке новых авто, а значит - к росту конкуренции среди дилеров. Кроме того, влияют также и другие факторы. В 2023 году дилеры активно предлагали скидки и выгодные условия покупки новых автомобилей. Это стимулировало россиян обновить свои старые китайские автомобили на более новые модели или вовсе перейти на автомобили других брендов, что привело к увеличению предложения на вторичном рынке. Также всё больше россиян хотят приобрести современные и технологичные автомобили. Это приводит к повышенному спросу на новые модели, а также к увеличению предложения на вторичном рынке.

По итогам мая 2023 года 5 моделей китайских автомобилей, представленных марками Chery, Geely и Haval, подешевели на 5-9%. Наиболее заметное снижение цены, как в процентном соотношении, так и в абсолютных цифрах, показал внедорожник Geely Monjaro. Также стоит отметить, что в мае подешевели не только китайские автомобили. Отечественный внедорожник Lada Niva стал дешевле на 4%, а популярные модели Hyundai Solaris, Kia Rio и Creta - на 2-3%.

Снижение цен на китайские автомобили на вторичном рынке - это хорошая новость для покупателей, которые ищут доступное и качественное авто. Однако, стоит помнить, что каждый автомобиль - индивидуален, и цена на него зависит от многих факторов: года выпуска, пробега, комплектации, технического состояния и т.д. Поэтому, перед покупкой важно тщательно осмотреть автомобиль, проверить его историю и сравнить предложения разных продавцов.