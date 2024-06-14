HMD Ridge Pro будет иметь 6,64-дюймовую ЖК-панель IPS с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

Сообщается, что финская компания HMD, известная своими смартфонами под брендом Nokia, готовится выпустить в ближайшее время не одно и не два, а три новых устройства. После недавних сообщений о разработке HMD Skyline и HMD Atlas, новая утечка от информатора "HMD_MEME'S" предполагает, что третье устройство, получившее название HMD Ridge Pro, также находится в разработке.

HMD Ridge Pro, как выяснилось из утечки, имеет простой дизайн задней панели с тремя камерами и светодиодной вспышкой. Устройство может похвастаться 6,64-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 800 нит. Говорят, что под корпусом Ridge Pro установлен SoC Snapdragon 4 Gen 2 от Qualcomm. Устройство будет поставляться в двух конфигурациях памяти: 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти в сочетании с 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота для карт microSD.

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Ожидается, что тройная задняя камера Ridge Pro будет включать основной датчик на 50 МП, сверхширокоугольный объектив на 5 МП и датчик глубины на 2 МП. Ходят слухи, что фронтальная камера оснащена сенсором на 50 Мп, что делает ее отличным вариантом для любителей селфи. При этом Ridge Pro оснащён большой батареей ёмкостью 5500 мА*ч, которая должна обеспечить автономность в течение всего дня. Устройство также будет поддерживать подключение 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC и разъем для наушников 3,5 мм. Кроме того, он будет иметь защиту IP54, что означает, что он выдерживает пыль и брызги воды.

Ожидается, что HMD Ridge Pro будет работать на Android 14 и будет доступен в трех цветовых вариантах: мокко, снег и ледниковый зеленый. Хотя эти подробности основаны на утечках, источник, HMD_MEME'S, совсем недавно появился в сети, поэтому стоит дождаться официального подтверждения от HMD.