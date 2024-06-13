Будущий Realme GT 6 будет оснащен эксклюзивным дисплеем от BOE с чрезвычайно узкими рамками.

Realme, известный производитель смартфонов, готов выпустить новый смартфон Realme GT 6. Как сообщает надежный источник Digital Chat Station, будет оснащён эксклюзивным дисплеем от BOE с чрезвычайно узкими рамками, который может похвастаться замечательной сверхвысокой яркостью 6K и низким энергопотреблением 8T LTPO.

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Дисплей Realme GT 6 будет включать защиту глаз на основе искусственного интеллекта, аппаратный уровень подавления синего света, ШИМ 2160 Гц и 3-импульсное/1-импульсное последующее включение постоянного тока. Это означает, что пользователи смартфонов могут наслаждаться высококачественными изображениями, не причиняя вреда зрению.

Realme GT 6 будет одним из лучших смартфонов в плане функций дисплеев, опередив такие модели, как OnePlus Ace 3 Pro, iQOO Neo 9S Pro+ и Redmi K70 Ultra. Он также будет оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятором ёмкостью 6000 мА*ч с зарядкой 100 Вт, 24 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ встроенной памяти и тройной розеткой на 50 мегапикселей.

Когда пользователь Weibo поинтересовался датой выпуска GT 6, DCS заявил, что он появится в Китае в следующем месяце (июль), обещая скорый запуск. Это означает, что пользователи Китая получат новый смартфон уже в ближайшие недели.