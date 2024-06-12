Vivo Y28e 5G набрал 599 баллов в одноядерном тесте и 1707 баллов в многоядерном тесте.

Vivo готовит обновленную Y-серию нового Vivo Y28s 5G, который, как ожидается, скоро появится на рынке. Устройство ранее было замечено в программном коде Vivo под номером модели «V2346». Недавно оно появилось на сайте тестирования Geekbench, раскрывая некоторые технические характеристики.

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В тестах производительности Geekbench 6.3.0, модель V2346 набрала 599 баллов в одноядерном режиме и 1707 баллов в многоядерном режиме. Эти оценки предполагают, что телефон оснащён восьмиъядерным процессором и графическим процессором Mali G57. Вероятно, это будет чипсет MediaTek Dimensity 6300 или 6080. Кроме того, список тестов показывает, что Vivo Y28s будет иметь 8 ГБ оперативной памяти и работать под управлением Android 14.

В дополнение к этим деталям смартфон также получил сертификат индийского бюро, указывающий на скорейший запуск. Ожидается, что устройство появится на различных рынках. Его предыдущее появление на китайском сайте сертификации CQC показало, что он оснащен быстрой зарядкой мощностью 15 Вт.

Хотя подробностей об устройстве в настоящее время мало, стоит упомянуть уже выпущенный Vivo Y28 5G, чтобы понять, чего ожидать от Y28s. Vivo Y28 5G оснащён процессором MediaTek Dimensity 6020 SoC и имеет 6,56-дюймовый ЖК-дисплей IPS с HD+, частотой обновления 90 Гц и каплевидным вырезом. В телефоне установлен аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт через USB Type-C. Он работает на Android 13 с пользовательским скином FunTouch OS 13. Задняя камера включает в себя 50-мегапиксельный основной датчик и 2-мегапиксельный дополнительный датчик, а передняя — 8-мегапиксельную селфи-камеру. Дополнительные функции включают в себя боковой сканер отпечатков пальцев, разъем для наушников 3,5 мм, возможность подключения двух SIM-карт, Bluetooth 5.1 и степень защиты IP54.