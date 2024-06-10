Кроме того, ходят слухи о разработке третьей модели, которая имеет предварительное название Find X8 Pro.

Ожидается, что Oppo анонсирует Find X8 в октябре этого года, а его более мощная версия Find X8 Ultra выйдет на рынок в первом квартале 2025 года. В преддверии запуска серии Find X8 слухи и утечка постепенно раскрывают подробности её характеристик.

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Новая утечка, предоставленная инсайдером Smart Pikachu, пролила свет на конфигурацию камеры Oppo Find X8 Ultra. Ожидается, что она будет оснащена 50-мегапиксельными камерами, включая два перископических телеобъектива. В частности, Find X8 Ultra не будет использовать сенсор Sony IMX858, который использовался в Find X7 Ultra для 50-мегапиксельного перископического телеобъектива с 6-кратным оптическим зумом. Вместо этого Oppo может использовать более крупный сенсор для обеспечения лучшего качества фотографий. Кроме того, как следует из предположения, Find X8 Ultra будет обладать более мощной батареей, размер ее объёма пока точно не известен, но информатор сообщает об объëме более 5000 мА*ч. Ранее сообщалось, что Find X8 может иметь ёмкость аккумулятора 6000 мА*ч, но это не подтверждено.

Find X8, вероятно, будет оснащён чипсетом Dimensity 9400, который использует передовой 3-нм процесс N3E второго поколения от TSMC. Этот чипсет имеет одно суперядро Cortex-X5 с тактовой частотой 3,4 ГГц, три суперядра Cortex-X4 и четыре больших ядра Cortex-A7. Он должен предложить дополнительное улучшение по сравнению со своим предшественником, снижение энергопотребления на 34 процента при той же скорости, а также увеличение производительности на 18 процентов при той же интенсивности. В свою очередь, Find X8 Ultra, как ожидается, будет оснащён чипсетом Snapdragon 8 Gen 4. Кроме того, идут слухи о модели, получившей предварительное название Find X8 Pro, но доказательств существования её пока нет.

Серия Find X8 будет конкурировать с другими высококлассными смартфонами, такими как Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15 Ultra, Honor Magic 7 Ultimate и Vivo X200 Ultra. Ожидается, что Oppo Find X8 Ultra будет иметь более современные функции камеры, включая улучшенное масштабирование и более высокое качество изображения, что может помочь ей выделиться среди конкурентов.