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СтарыйДед
Компания Qualcomm представила чипсет Snapdragon 6s Gen 3 для устройств среднего класса
Это восьмиъядерный чипсет с кластером (2+6) ядер, максимальная тактовая частота которого составляет 2,3 ГГц.

Qualcomm представила Snapdragon 6s Gen 3, систему на кристалле (SoC) среднего класса, предназначенную для устройств 5G и 4G. Это новое дополнение к линейке Qualcomm имеет поразительное сходство со Snapdragon 695, выпущенным в 2021 году.

Snapdragon 6s Gen 3 с номерами моделей SM6375-AC (5G) и SM6370 (4G) находится ниже Snapdragon 6 Gen 1 в Qualcomm. При этом известно, что вариант SM6370 не поддерживает 5G, но других заметных различий между ними нет. Это вызывает вопросы о цели выпуска двух разных версий для одного и того же 4G Snapdragon 6s Gen 3. Предполагается, что новый Snapdragon 6s Gen 3 может быть переименованным Snapdragon 695 с отключенным радиомодулем 5G в варианте 4G. В связи с этим компания оставила многих в недоумении по поводу цели новой версии.

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Snapdragon 6s Gen 3 — это восьмиъядерный чипсет с кластером (2+6) ядер, максимальная тактовая частота которого составляет 2,3 ГГц. Он оснащён ядрами Qualcomm Kryo и поддерживает тактовую частоту до 2,3 ГГц, что на 4,5% выше, чем у предшественника. Графический процессор Adreno 619, также присутствующий в Snapdragon 695, поддерживает воспроизведение видео H.264 (AVC), H.265 (HEVC), VP8 и VP9. Он поддерживает разрешение дисплея FHD+ (1080 x 2520) с частотой 120 Гц.

Что касается возможностей камеры, производители могут предложить одиночные камеры с разрешением до 108 МП, одиночные камеры с разрешением 32 МП, двойные камеры (25 МП + 13 МП) или тройные камеры (13 МП). Чипсет поддерживает захват видео 1080p со скоростью 60 кадров в секунду и замедленную съëмку видео с разрешением 720p со скоростью до 120 кадров в секунду. Обработкой изображений занимается тройной ISP Qualcomm Spectra, который также присутствует в Snapdragon 6 Gen 1.

Snapdragon 6s Gen 3 поддерживает звук Hi-Fi с частотой до 384 кГц/32 бит, эхоподавление и шумоподавление на основе искусственного интеллекта. Для сотовой связи он оснащëн RF-модемом Snapdragon X51 5G, обеспечивающим максимальную скорость загрузки 2,5 Гбит/с. Он поддерживает mmWave, 5G NR, LTE для CBRS, HSPA, sub-6 ГГц, TDD, WCDMA, FDD, SA (автономный), NSA (неавтономный), TD-SCDMA, 5G mmWave, CDMA 1x, EV-DO, и GSM/EDGE.

Чипсет поддерживает Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2 с Qualcomm FastConnect 6200. Он также оснащен технологией Qualcomm TrueWireless, улучшающей взаимодействие с совместимыми Bluetooth-наушниками и устройствами. Snapdragon 6s Gen 3 поддерживает память LPDDR4x (до 2133 МГц), хранилище UFS 2.2 и Quick Charge 4+ для быстрой зарядки.

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