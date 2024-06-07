На мировой рынок данная серия попадёт с чипсетом Dimensity 7300, в то время как у китайских версий были установлены чипсеты Dimensity 8250 и Dimensity 9200+.

Ожидается, что в этом месяце Oppo анонсирует смартфоны Reno 12 и Reno 12 Pro для мирового рынка. Отчёты показывают, что стандартное устройство имеет номер модели CPH2625, тогда как вариант Pro имеет номер модели CPH2639. В прошлом месяце стандартная модель была замечена на Geekbench, а теперь вариант Pro также появился на платформе сравнительного анализа.

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В Geekbench Reno 12 Pro появился с чипом MediaTek, который состоит из 4 ядер ЦП, работающих на частоте 2 ГГц, и 4 ядер ЦП, работающих на частоте 2,5 ГГц. Кроме того, исходный лист Geekbench показывает, что он оснащён графическим процессором Mali-G615 MC2. Эти детали подразумевают, что устройство может поставляться с недавно анонсированным совершенно новым чипсетом Dimensity 7300. Согласно листингу, устройство имеет 12 ГБ оперативной памяти и встроенную ОС Android 14. Кроме того, известно, что устройство набрало 1043 балла в одноядерном тесте и 2944 балла в многоядерном тесте.

Хотелось бы напомнить, что Reno 12 ранее был замечен с теми же деталями процессора и графического процессора. Поэтому вполне вероятно, что эта модель также будет оснащена чипсетом Dimensity 7300. Согласно списку Reno 12 Geekbench, он оснащен 8 ГБ оперативной памяти и Android 14. В одноядерных и многоядерных тестах Geekbench он набрал 1033 и 2750 баллов.

Oppo представила серию Reno 12 в Китае в прошлом месяце. Китайский Reno 12 имеет встроенный чип Dimensity 8250, тогда как версия Pro оснащена SoC Dimensity 9200+. Предполагается, что глобальный выпуск Reno 12 и 12 Pro будет оснащён камерами, отличающимися от китайских версий.