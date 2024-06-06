На задней панели теперь находится большой модуль камеры овальной формы с меньшим круглым модулем для двух датчиков камеры.

Семейство Vivo V готовится к пополнению новыми устройствами и сообщает, что Vivo V40 и V40 Pro скоро появятся на рынке. Недавно были опубликованы официальные рендеры Vivo V40, которые показывают изменения в дизайне по сравнению с его предшественником, Vivo V30.

Внешний вид Vivo V40 существенно отличается от V30. Новый смартфон имеет овальный модуль камеры на задней панели, два датчика-камеры под брендом Zeiss. Ниже основной камеры находится еще одно овальное отверстие, в котором находится фирменный источник света Vivo Aura и дополнительный датчик, назначение которого пока неизвестно. Телефон будет доступен в двух цветах: фиолетовом и серо-серебристом. Передняя панель сохраняет изогнутую форму с выступающими рамками и вырезом для селфи-камеры по центру.

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Согласно слухам, Vivo V40 будет оснащён 6,78-дюймовым дисплеем FHD+ AMOLED с разрешением 2400 x 1080 пикселей. Телефон, вероятно, будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, как и V30, в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Камера также будет аналогична V30, с основным датчиком на 50 МП, сверхширокоугольным объективом на 50 МП и фронтальной камерой на 50 МП.

Ожидается, что Vivo V40 будет иметь заметные улучшения в автономной работе. Телефон будет оснащен аккумулятором ёмкостью 5500 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт, что является улучшением по сравнению с аккумулятором V30 ёмкостью 5000 мА*ч. Стандартные варианты подключения включают поддержку двух SIM-карт, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS и порт USB Type-C. Ожидается, что Vivo V40 будет работать под управлением новейшей системы Android 14 из коробки. Кроме того, как ожидается, он будет иметь степень защиты IP68 от пыли и воды.