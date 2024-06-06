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СтарыйДед
Смартфон Redmi K80 Pro получит стеклянную заднюю панель и быструю зарядку мощностью 120 Вт
Кроме того, известно, что он получит новейший процессор Snapdragon 8 Gen 4 и телеобъектив на 50 МП.

Redmi, бренд, известный производством высокопроизводительных смартфонов по доступным ценам, готовится выпустить свою следующую флагманскую серию — K80. Ожидается, что после успеха серии K70, выпущенной в ноябре прошлого года, серия K80 появится на рынке примерно в то же время в этом году. Недавние утечки выявили несколько интересных обновлений, которые укрепили позиции K80 Pro в качестве конкурента в сегменте смартфонов высокого класса.

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Redmi K80 Pro будет оснащён новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, что является значительным обновлением по сравнению с его предшественником. Этот чипсет будет сочетаться с дисплеем с разрешением 2K. Кроме того, K80 Pro будет оснащён телеобъективом с разрешением 50 МП, что является значительным улучшением по сравнению с 2-кратным телеобъективом K70 Pro. Ещё одна примечательная особенность — массивная батарея ёмкостью 5500 мА*ч, которая поддерживает быструю зарядку 120 Вт.

Ожидается, что K80 Pro будет иметь премиальный дизайн с металлической рамкой и стеклянной задней панелью с новым покрытием. Хотя K80 Pro оснащён расширенными функциями, ожидается, что стандартная модель K80 не будет отставать по производительности. Предыдущие отчеты предполагают, что он будет оснащён чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, что обеспечит его конкурентоспособность в сегменте высокого класса. По слухам, стандартная модель оснащена таким же плоским OLED-дисплеем с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Основное отличие может заключаться в камерах, но это лишь предположение. 

Хотя точные детали запуска пока не подтверждены, ожидается, что серия Xiaomi 15 будет первой на рынке с процессором Snapdragon 8 Gen 4 SoC, который, как ожидается, выйдет в октябре. Серия Redmi K80, скорее всего, появится в ноябре и предложит более доступный флагманский вариант для тех, кто не хочет платить высокую цену, связанную с серией Xiaomi 15.

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