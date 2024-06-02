Данная модель, является улучшенной моделью оригинального Ally, но с увеличенным объемом памяти, батареей и новым дизайном.

Компания Asus официально представила ROG Ally X на выставке Computex 2024, после нескольких месяцев ожиданий. Новый портативный компьютер не является полноценным продолжением оригинального Ally, но содержит несколько значительных улучшений, которые делают его еще более привлекательным для игр на портативных ПК.

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Самым заметным изменением является обновление материнской платы, которая теперь поддерживает полноценные твердотельные накопители 2280 и двусторонние накопители. Также Asus удваивает объем хранилища в базовом варианте до массивного твердотельного накопителя ёмкостью 1 ТБ. Кроме того, объëм оперативной памяти был увеличен до 24 ГБ DDR5-7500, из которых 8 ГБ выделено для встроенного графического процессора Z1 Extreme.

ROG Ally X теперь оснащён аккумулятором ёмкостью 80 мА*ч, что вдвое больше, чем у оригинального Ally. Asus также решила проблемы с температурой, установив более толстые тепловые трубки и более тихие вентиляторы. Это также влияет на производительность, поскольку в режиме производительности теперь потребляется 17 Вт вместо 15 Вт, а в бесшумном режиме мощность увеличивается с 10 Вт до 13 Вт.

ROG Ally X имеет темно-черный дизайн и заметны некоторые улучшения в элементах управления. D-pad был улучшен, джойстики переработаны для большей устойчивости и срока службы в пять миллионов циклов (по сравнению с двумя миллионами в Steam Deck). Кнопка макроса на задней панели теперь меньше и более незаметна. Ещё одним из заметных изменений является удаление порта XGM и его замена вторым портом USB Type-C. Один из этих портов совместим с Thunderbolt, что позволяет пользователям подключать внешний графический процессор для еще более требовательных игровых возможностей. Дисплей остался таким же, как и у оригинального Ally: 7-дюймовая панель с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц. Также в данной модели остался и процессор AMD Ryzen Z1 Extreme. ROG Ally X в настоящее время доступен только для предварительного заказа по цене от 799 долларов США, а продажи начнутся 22 июля.