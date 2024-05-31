Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Выпущен бюджетный смартфон Realme C63 с чипсетом UNISOC T612 SoC
Он обладает плавным дисплеем с частотой 90 Гц, 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч.

Китайский бренд Realme представил свой новый бюджетный смартфон Realme C63 на индонезийском рынке. Ранее это устройство было замечено на индийских сертификатах BIS и GeekBench, но теперь оно было официально представлено

реклама

Смартфон Realme C63 оснащён 6,74-дюймовой ЖК-панелью IPS с технологией HD+, частотой обновления 90 Гц и наклоном касания 180 Гц. Пиковая яркость дисплея достигает 450 нит. Под корпусом у смартфона установлен процессор UNISOC T612 SoC, который работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Встроенная память может быть дополнительно расширена до 2 ТБ с помощью слота для карты microSD.

Смартфон имеет 50-мегапиксельную основную камеру и датчик поворота на задней панели, а на передней панели расположена 8-мегапиксельная селфи-камера. Аккумулятор имеет емкость 5000 мА*ч и поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт. Также известно, что он работает на ОС Android 13 и имеет поддержку двух SIM-карт. Также смартфон оснащён разъемом для наушников 3,5 мм, боковым сканером отпечатков пальцев и USB Type-C. Устройство доступно в двух цветовых вариантах: кожаный синий и нефритовый зеленый.

Realme C63 будет доступен в двух вариантах: 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 128 ГБ. Цены на эти модели составляют 1 999 000 индонезийских рупий (примерно 11 000 рублей) и 2 299 000 индонезийских рупий (примерно 12 800 рублей) соответственно. Смартфон поступит в продажу в Индонезии и Малайзии 5 июня 2024 года.

#смартфон #realme #смартфон 2024 #realme c65 #realme c #realme c65 5g
+
Написать комментарий (0)
Oppo готовится к глобальному запуску смартфона Reno 12F с мощной камерой
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
89
Литографическая машина ASML с высокой числовой апертурой установила новый рекорд плотности
8
Специальная версия Nothing Phone (2a) с многоцветной задней панелью выпущена на мировой рынок
+
Forbes: Дальнобойные ракеты Р-37М истребителей ВКС РФ будут охотиться за украинским ДРЛО Saab 340
1
На Урале наладили производство режущего инструмента для нужд станкостроения
9
Morgan Stanley помог Илону Маску дольше скрывать факт покупки крупного пакета акций Twitter
+
Российский fpv-дрон настиг украинский безэкипажный катер-камикадзе и взорвал его
1
Хакеры использовали бесплатный VPN сервис для создания крупного ботнета
1
В компании Microsoft объяснили, чем Windows 11 лучше Windows 10
22
В Google Play 90 приложений с опасным трояном были скачаны более 5 миллионов раз
+
НАСА подтверждает готовность к долгожданной миссии с экипажем
1
На БАМе сдали новые объекты на сложных участках магистрали
+
На Венере обнаружены действующие вулканы
+
Видеокарты RX 7000 оказались непригодны для игр с ультра настройками и трассировкой лучей в 2К
13
Samsung Galaxy Ring: дизайн, характеристики и стоимость
+
Обновлённый дрон-разведчик Supercam С350M передает видео сразу на средства поражения
+
Ursa Major испытывает мощный гиперзвуковой ракетный двигатель с управляемой дроссельной заслонкой
+
Управляемый снаряд «Краснополь» накрыл очередной M1 Abrams в зоне СВО
+
GeForce RTX 5090 Founders Edition займёт два слота и получит два вентилятора
9
В российскую армию отправили очередные 2 тысячи FPV-дронов "Гортензия 7"
2

Популярные статьи

Core i7-10700K vs Core i3-14100F – почему мощный процессор никогда не окупится в игровом ПК
74
12 самых продаваемых компьютерных мониторов в 2024 году — разрешение Full HD теряет популярность
36
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
4
Обзор сериала Сёгун
6
Почему Китай не будет резко девальвировать юань — мнение эксперта
1
ТОП-5 мониторов для киберспорта — рейтинг 2024 года
7
Япония намерена занять треть мирового рынка программно-определяемых автомобилей
4
FT: Небесный "зонтик" НАТО в Восточной Европе настолько дырявый, что его, по сути, не существует
1
Итоги State of Play 2024: Sony опять никого не впечатлила
+

Сейчас обсуждают

Dimank
15:37
Вы первые строки прочтите! "вторжения в Украину" это что за высер???
Канцлер Германии Шольц наотрез отказывается отправлять немецких солдат на Украину
Смотрю за 404
15:34
Свобода при демократии - это свобода класса имущих, угнетать класс не имущих. Больше ни чего нельзя, если это вредит классу №1. Он по умолчанию на 1м месте, как государствообразующий. Рабов всегда наб...
В США может появиться специальная версия TikTok
Алексей Игнатов
15:30
Сижу на 7800хт без лучей, в 2к с выкоруткой в ультра, получаю свои 80-90 кадров, и внезапно карта оказывается, пригодной. Но с другой стороны, совсем уже о....ли, 36 кадров им некомфортно.
Видеокарты RX 7000 оказались непригодны для игр с ультра настройками и трассировкой лучей в 2К
Смотрю за 404
15:25
При Сталине за такое на месте расстреливали, при Путине пока еще бардак! Во время войны - или ты за Родину, или предатель Родины, 3го нет. У знакомых бабка на работу на завод в 43м не вышла т.к. сосед...
В США может появиться специальная версия TikTok
Смотрю за 404
15:22
Вашингтон давно бьет - тайно по территории России и тайно по экономике европпы.
Компания Sony официально представила ПК-версию God of War Ragnarok
Fess 11fess11
15:16
Походу правда кайфанул, поосторожней с таким.
Cluvens запустила в продажу "боевое" кресло для геймеров J20 Gatling Battlestation
Андрей Богданов
15:15
А мне не понравился. Слишком американский для японской истории. Многие не заметят эти завороты, которые сегодня считаются нормой, но в те времена просто немыслимы. Посмотреть бы как бы японцы эту исто...
Обзор сериала Сёгун
RetroMuzhik
15:10
State of (Shame) Play прошёл. Васютин, где новости про #сонипобеду?
Рolitico: Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории РФ, но с большим нюансом
Бот_Пригожина_03081
15:10
Своей формой почему-то напоминает утятницу.
Швеция передаст Киеву свыше сотни своих бронетранспортеров PBV 302
Андрей Богданов
15:09
Судя по рулю на фото воюют на чем-то трофейном)
Выпущен бюджетный смартфон Realme C63 с чипсетом UNISOC T612 SoC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем