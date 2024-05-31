Он обладает плавным дисплеем с частотой 90 Гц, 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч.

Китайский бренд Realme представил свой новый бюджетный смартфон Realme C63 на индонезийском рынке. Ранее это устройство было замечено на индийских сертификатах BIS и GeekBench, но теперь оно было официально представлено

реклама

Смартфон Realme C63 оснащён 6,74-дюймовой ЖК-панелью IPS с технологией HD+, частотой обновления 90 Гц и наклоном касания 180 Гц. Пиковая яркость дисплея достигает 450 нит. Под корпусом у смартфона установлен процессор UNISOC T612 SoC, который работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Встроенная память может быть дополнительно расширена до 2 ТБ с помощью слота для карты microSD.

Смартфон имеет 50-мегапиксельную основную камеру и датчик поворота на задней панели, а на передней панели расположена 8-мегапиксельная селфи-камера. Аккумулятор имеет емкость 5000 мА*ч и поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт. Также известно, что он работает на ОС Android 13 и имеет поддержку двух SIM-карт. Также смартфон оснащён разъемом для наушников 3,5 мм, боковым сканером отпечатков пальцев и USB Type-C. Устройство доступно в двух цветовых вариантах: кожаный синий и нефритовый зеленый.

Realme C63 будет доступен в двух вариантах: 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 128 ГБ. Цены на эти модели составляют 1 999 000 индонезийских рупий (примерно 11 000 рублей) и 2 299 000 индонезийских рупий (примерно 12 800 рублей) соответственно. Смартфон поступит в продажу в Индонезии и Малайзии 5 июня 2024 года.