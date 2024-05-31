Он может иметь 50-мегапиксельную основную камеру на задней панели с диафрагмой f/1,8 и фокусным расстоянием 4 мм.

Oppo недавно выпустила в Китае смартфоны Reno 12 и Reno 12 Pro, за которыми, как ожидается, в июне или июле последуют глобальные версии. А теперь появились сведения о том, что компания готовит к выпуску еще один смартфон серии - Reno 12F 5G.

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Устройство уже получило сертификацию на нескольких рынках, включая ОАЭ (TDRA), Малайзию (SIRIM) и Европу (EEC). В Индии его одобрило управление BIS, что предполагает возможный выход на индийский рынок под другим названием, например, Oppo F27 Pro, как это было с Reno 11F, переименованным в F25 Pro.

Reno 12F 5G, скорее всего, будет работать на базе процессора MediaTek Dimensity 720. Ожидается, что он будет иметь 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+. Также предполагается, что у него будет аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт. Смартфон будет работать под управлением Android 14 с оболочкой ColorOS 8. Согласно базе данных Camera FV-5, Reno 12F может обладать 50-мегапиксельной основной камерой на задней панели с диафрагмой f/1.8 и фокусным расстоянием 4 мм. Фронтальная камера также может иметь 50-мегапиксельное разрешение с диафрагмой f/2.4 и фокусным расстоянием 3.2 мм.

Официальная дата выхода Reno 12F пока не объявлена, но, учитывая наличие сертификатов, его можно ожидать в ближайшее время. С учетом шестимесячного интервала между выпуском Reno 11F и его переименованной версии F25 Pro, вероятный запуск 12F может состояться в июле.