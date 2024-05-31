Просочившиеся изображения показывают более широкий экран у Galaxy Z Fold 6 и сравнение с Z Fold 5.

Ожидается, что долгожданный Samsung Galaxy Z Fold 6 удовлетворит давний запрос пользователей: более широкий экран. Недавние утечки из надёжных источников, в том числе от Ice Universe, показали, что будущий складной телефон будет иметь значительно более широкий дисплей по сравнению с его предшественником Galaxy Z Fold 5. Ожидается, что это обновление улучшит общее впечатление от пользователя, особенно когда речь идет о печатание на устройстве.

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По слухам, в дополнение к более широкому экрану Galaxy Z Fold 6 имеет более квадратный дизайн, похожий на недавние флагманские модели Samsung. Это изменение очевидно на просочившихся рендерах, которые показывают более угловатый и менее изогнутый дизайн по сравнению с Z Fold 5. Ожидается, что новый дизайн обеспечит более прочный и премиальный вид благодаря титановой рамке и защите Gorilla Glass Armor, аналогичной Galaxy s24 Ultra.

Ожидается, что Galaxy Z Fold 6 будет оснащен новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 3 и, вероятно, будет иметь батарею немного большего размера. Телефон может сохранить ту же настройку камеры, что и Z Fold 5, но ходят слухи о возможном обновлении до 200-мегапиксельного сенсора, аналогичного тому, который установлен в Galaxy S24 Ultra. Кроме того, ожидается, что устройство будет иметь водонепроницаемость IPX8 и быструю зарядку мощностью 25 Вт.

Внутренний дисплей Galaxy Z Fold 6 останется с диагональю 7,6 дюйма, но с новым соотношением сторон 7:6, что является значительным улучшением по сравнению с соотношением 5:6 у его предшественника. Это изменение обеспечит пользователям более удобное использование, особенно при просмотре видео или играх. Размер защитного экрана также незначительно увеличится: ширина увеличится на 2,8 мм по сравнению с Z Fold 5.

Ожидается, что Samsung Galaxy Z Fold 6 будет официально представлен 10 июля 2024 года на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked в Париже. Благодаря улучшенному дизайну, более широкому экрану и улучшенным техническим характеристикам Galaxy Z Fold 6 может стать лидером на рынке складных телефонов.