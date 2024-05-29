Глобальный Reno 12, вероятно, будет иметь SoC Dimensity 8250, а информация о глобальном Oppo A3 Pro 5G пока отсутствует.

Кажется, что компания Oppo готовится выпустить ещё несколько новых телефонов по всему миру после недавнего запуска Oppo A3 Pro 5G, Reno 12 5G и Reno 12 Pro 5G в Китае. TDRA (Управление по регулированию телекоммуникаций и цифровых технологий) ОАЭ одобрило Oppo Reno 12 Pro 5G (номер модели: CPH2629) и Enco Buds 2 Pro (номер модели: E510A), как показано на изображении экрана ниже. Кроме того, база данных TDRA теперь включает глобальные версии Reno 12 5G и Oppo A3 Pro 5G с указанием номеров моделей CPH2625 и CPH2639 соответственно.

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Глобальный вариант Reno 12 был замечен и на других платформах, таких как Geekbench и сертификация TUV Rheinland. По данным Geekbench, глобальный Reno 12 будет иметь 8 ГБ оперативной памяти, Android 14 и чипсет Dimensity, аналогичный Dimensity 8300. Вероятно, он будет иметь тот же SoC Dimensity 8250, что и китайская версия Reno 12. Сертификация TUV Rheinland сообщает, что он будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. В базе данных Camera FV-5 указано, что устройство может иметь 50-мегапиксельную фронтальную камеру и 50-мегапиксельную заднюю камеру.

Глобальная версия Oppo A3 Pro 5G ранее была обнаружена на индонезийских сертификационных платформах SDPPI и Eurofins. На данный момент неизвестно, будет ли он предлагать те же характеристики, что и его китайский аналог, либо получит некоторые отличия.