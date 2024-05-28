Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Представлен смартфон Honor 200 Pro с чипсетом Snapdragon 8s Gen 3 и быстрой зарядкой 100 Вт
Внешне Honor 200 Pro похож на стандартную версию, но у Pro-версии двойной вырез для селфи-камеры вместо одинарного.

Honor 200 Pro, смартфон высокого класса от Honor, был выпущен в Китае вместе с Honor 200. Это устройство может похвастаться 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2700×1224 пикселей, частотой обновления 120 Гц, высокочастотным ШИМ-затемнение на частоте 3840 Гц и максимальная локальная яркость 4000 нит. Он поддерживает 1,07 миллиарда цветов, защиту глаз, аналогичную естественному освещению, технологию отображения сна с искусственным интеллектом, Natural Color 2.0 и технологию адаптивного затемнения на 360 градусов. Honor 200 Pro прошёл немецкий сертификат Rheinland TÜV на работу без мерцания и первым получил немецкий сертификат Rheinland TÜV Global Eye Care 3.0. Он также поддерживает сенсорную функциональность под дождем и мокрыми руками.

реклама

Устройство оснащено чипсетом Snapdragon 8s Gen 3 в сочетании с графическим процессором Adreno 735. Он предлагает различные конфигурации хранилища: от 12 ГБ + 256 ГБ до 16 ГБ + 1 ТБ. Из коробки телефон работает под управлением MagicOS 8.0 на базе Android 14. Honor 200 Pro оснащён аккумулятором Qinghai Lake ёмкостью 5200 мА*ч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 66 Вт. Эта большая батарея дополняется интеллектуальным режимом зарядки, который использует искусственный интеллект для адаптации к личным привычкам зарядки, увеличивая срок службы батареи.

Задний блок камер состоит из тройной системы камер. Он оснащён основной камерой на 50 МП с 1/1,3-дюймовым датчиком изображения H9000, оптической стабилизацией изображения и диафрагмой f/1,9. Основная камера использует большой пиксель 4-в-1, размер которого эквивалентен 2,4 мкм, 8-строчный SMA AF+OIS 2-в-1 и объектив 7P. Устройство также оснащено телеобъективом на 50 Мп со специальной матрицей IMX856, разработанной совместно с Sony, поддерживающей 2,5-кратный оптический зум, 50-кратный цифровой зум и OIS с диафрагмой f/2,4. Кроме того, имеется сверхширокоугольный макрообъектив на 12 МП с углом обзора 112° и сверхкоротким расстоянием фокусировки 2,5 см. Передняя часть Honor 200 Pro оснащена 50-мегапиксельной камерой с диафрагмой f/2.1, улучшенной за счёт оптимизации алгоритма освещения и оптимизации теней для селфи. И задняя, и передняя камеры поддерживают запись видео 4K, что обеспечивает универсальность при съемке различных сценариев и гарантирует высокое качество изображений и видео.

Кроме того, Honor 200 Pro оснащён двумя стереодинамиками с пространственными звуковыми эффектами Histen 7.1. Устройство также оснащено игровым движком GPU Turbo X, который ещё больше обогащает впечатления, оптимизируя производительность для требовательных игр и обеспечивая плавный и качественный игровой процесс. Смартфон также поддерживает широкий спектр сетевых стандартов, включая 5G. Он также включает в себя современные функции подключения, такие как Bluetooth 5.3, двухдиапазонный Wi-Fi, NFC и несколько систем позиционирования, включая GPS и ГЛОНАСС.

200 Pro имеет длину 163,3 мм, ширину 75,2 мм и толщину 8,2 мм, а вес составляет около 199 граммов, включая батарею. Он будет доступен в цветах Sky Blue, Coral Pink, Moonlight White и Velvet Black. Устройство доступно в нескольких конфигурациях и ценовых вариантах: версия 12 ГБ + 256 ГБ стоит 3499 юаней (примерно 42 500 рублей), версия 12 ГБ + 512 ГБ стоит 3799 юаней (примерно 46 300 рублей), а также модели с более высокими характеристиками, включая 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти, а также 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти продаются по цене 3999 юаней (примерно 48 800 рублей) и 4499 юаней (примерно 55 000 рублей) соответственно. Предварительные продажи начнутся 27 мая 2024 года, а официальные продажи начнутся 31 мая 2024 года.

#смартфон #honor #смартфон 2024 #смартфон honor #honor 200 #honor 200 pro
+
Написать комментарий (0)
Представлен камерофон Honor 200 с 6,7-дюймовым OLED-дисплеем и чипсетом Snapdragon 7 Gen 3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bloomberg: На глобальном рынке СПГ назревает рекордный дефицит
+
Маск заявил, что всё современное оружие, управляемое человеком, "устаревшее"
2
Лаборатория Касперского: Вирус-вымогатель ShrinkLocker атакует Windows через функцию BitLocker
3
Sky News: Россия наращивает производство артиллерийских снарядов в 3 раза быстрее союзников Украины
+
TechRadar: Samsung Galaxy S24 Ultra назван лучшим камерофоном на май 2024 года
13
RTX 4070 Super оказалась самой лучшей видеокартой Nvidia по соотношению цена за FPS в FullHD
9
Космический самолет Китая вывел на орбиту неизвестный объект
+
Германские ученые создали альтернативный стеклу самоочищающийся метаматериал
2
Lenovo выпустила настольные ПК Legion 7000K с мобильными процессорами Intel Core 14 класса HX
+
Стали известны подробности о новой игре DOOM: The Dark Ages
2
Lenovo Legion Blade 7000K MoDT выходит в продажу с Core i9-14900HX и RTX 4070 Ti SUPER
+
Юань вытесняет доллар в мировой торговле
15
Ryzen 5 7600 и Radeon RX 7700 XT признаны идеальной связкой для игр в 2K
6
Unreal Engine 5.3 поднимет графику Avowed на новый уровень
+
Новейший американский стратегический стелс-бомбардировщик B-21 Raider появился на новых фотографиях
+
Rapidus столкнётся с логистическими трудностями при организации выпуска 2-нм чипов в Японии
+
Электромобили сильнее загрязняют воздух из-за усиленного износа шин
7
Глава МИД Польши: Европа не просто разоружилась, она деиндустриализировалась в оборонной сфере
1
Макрон призвал «до конца» помогать Украине
3
Lidovky: Российские войска продвигаются на Украине "как каток"
+

Популярные статьи

Пять лучших основных боевых танков в мире по версии издания The National Interest
18
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Май)
8
Мое мнение об Xperia 5 V (Eurogamer)
6
Итоги гоночного уик-энда 25-26 мая
+
Собираем мощный игровой ПК для запуска Ghost Of Tsushima и эксклюзивов с PlayStation 5 за 100 000р
25
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
317
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia
48
7 самых нереалистичных видов оружия из Fallout, которые никогда не будут работать
3
Собираем игровую сборку ПК для запуска Dota 2 и Counter-Strike 2 всего за 40 000 рублей
7
Мое мнение об Google Pixel 8a (Digitaltrends)
5

Сейчас обсуждают

Николай Мерингер
03:32
Лучшая в 1080p? Шутите? Она и в 2К себя отлично чувствует и её хватит на годы вперёд.
RTX 4070 Super оказалась самой лучшей видеокартой Nvidia по соотношению цена за FPS в FullHD
Хвост ушастый
03:28
Пчелы против меда. Пятачок, неси ружье.
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
nukemall
03:01
Я так понимаю 7500F в этом тесте без включения PBO, а оное даёт заметную прибавку.
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
AggroShkolyar
02:56
А он хардварным разве не бывает?
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
Макс Баженов
02:56
Столько разговоров о грядущем дефиците электроэнергии из-за ИИ. И тут такое.
Microsoft разработала версию чат-бота Copilot для Telegram
Валерий Агапов
02:52
По уровню жизни РФ на 67 -м в мире, там же по ВВП на 1 чел. и т.д. Вот по природным ресурсам на 1-м, США на 2-м в 2 раза меньше. Пенсия в РФ $200, зарплата $500. За время "перестройки" за кордон ушли ...
Как коммунистическая идеология мешает Китаю стать первой экономикой мира, обойдя США
Дамир Латыпов
02:40
Хвалебные оды Intel? На overclockers? Как так? Этого не может быть!
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
Александр Иванов
02:28
Ну 12400ф сосет на ддр4, тут явно результаты с ддр5. Потому что с ддр4 он как райзен 5600х. Мало кто будет покупать 12400ф и ддр5
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
N1ghtwish
02:25
"могу поставить 9800Х3Д " = "Попугаедрочество"
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
N1ghtwish
02:23
У меня сейчас 12400 и 7500F. 7500F однозначно быстрее, но до 12400@5GHz он не дотягивает, за исключением BF1, в 1й батле 7500F какие-то чудеса творит, 240фпс против 360фпс (это в сингле), а в мультипл...
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем