Внешне Honor 200 Pro похож на стандартную версию, но у Pro-версии двойной вырез для селфи-камеры вместо одинарного.

Honor 200 Pro, смартфон высокого класса от Honor, был выпущен в Китае вместе с Honor 200. Это устройство может похвастаться 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2700×1224 пикселей, частотой обновления 120 Гц, высокочастотным ШИМ-затемнение на частоте 3840 Гц и максимальная локальная яркость 4000 нит. Он поддерживает 1,07 миллиарда цветов, защиту глаз, аналогичную естественному освещению, технологию отображения сна с искусственным интеллектом, Natural Color 2.0 и технологию адаптивного затемнения на 360 градусов. Honor 200 Pro прошёл немецкий сертификат Rheinland TÜV на работу без мерцания и первым получил немецкий сертификат Rheinland TÜV Global Eye Care 3.0. Он также поддерживает сенсорную функциональность под дождем и мокрыми руками.

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Устройство оснащено чипсетом Snapdragon 8s Gen 3 в сочетании с графическим процессором Adreno 735. Он предлагает различные конфигурации хранилища: от 12 ГБ + 256 ГБ до 16 ГБ + 1 ТБ. Из коробки телефон работает под управлением MagicOS 8.0 на базе Android 14. Honor 200 Pro оснащён аккумулятором Qinghai Lake ёмкостью 5200 мА*ч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 66 Вт. Эта большая батарея дополняется интеллектуальным режимом зарядки, который использует искусственный интеллект для адаптации к личным привычкам зарядки, увеличивая срок службы батареи.

Задний блок камер состоит из тройной системы камер. Он оснащён основной камерой на 50 МП с 1/1,3-дюймовым датчиком изображения H9000, оптической стабилизацией изображения и диафрагмой f/1,9. Основная камера использует большой пиксель 4-в-1, размер которого эквивалентен 2,4 мкм, 8-строчный SMA AF+OIS 2-в-1 и объектив 7P. Устройство также оснащено телеобъективом на 50 Мп со специальной матрицей IMX856, разработанной совместно с Sony, поддерживающей 2,5-кратный оптический зум, 50-кратный цифровой зум и OIS с диафрагмой f/2,4. Кроме того, имеется сверхширокоугольный макрообъектив на 12 МП с углом обзора 112° и сверхкоротким расстоянием фокусировки 2,5 см. Передняя часть Honor 200 Pro оснащена 50-мегапиксельной камерой с диафрагмой f/2.1, улучшенной за счёт оптимизации алгоритма освещения и оптимизации теней для селфи. И задняя, и передняя камеры поддерживают запись видео 4K, что обеспечивает универсальность при съемке различных сценариев и гарантирует высокое качество изображений и видео.

Кроме того, Honor 200 Pro оснащён двумя стереодинамиками с пространственными звуковыми эффектами Histen 7.1. Устройство также оснащено игровым движком GPU Turbo X, который ещё больше обогащает впечатления, оптимизируя производительность для требовательных игр и обеспечивая плавный и качественный игровой процесс. Смартфон также поддерживает широкий спектр сетевых стандартов, включая 5G. Он также включает в себя современные функции подключения, такие как Bluetooth 5.3, двухдиапазонный Wi-Fi, NFC и несколько систем позиционирования, включая GPS и ГЛОНАСС.

200 Pro имеет длину 163,3 мм, ширину 75,2 мм и толщину 8,2 мм, а вес составляет около 199 граммов, включая батарею. Он будет доступен в цветах Sky Blue, Coral Pink, Moonlight White и Velvet Black. Устройство доступно в нескольких конфигурациях и ценовых вариантах: версия 12 ГБ + 256 ГБ стоит 3499 юаней (примерно 42 500 рублей), версия 12 ГБ + 512 ГБ стоит 3799 юаней (примерно 46 300 рублей), а также модели с более высокими характеристиками, включая 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти, а также 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти продаются по цене 3999 юаней (примерно 48 800 рублей) и 4499 юаней (примерно 55 000 рублей) соответственно. Предварительные продажи начнутся 27 мая 2024 года, а официальные продажи начнутся 31 мая 2024 года.