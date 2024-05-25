Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Показано частичное изображение экрана Galaxy Z Fold 6 с симметричными рамками
Сообщается, что Samsung увеличивает соотношение сторон внешнего дисплея для большего удобства использования.

Ожидается, что мероприятие Samsung Unpacked в 2024 году состоится в июле в Париже, накануне Олимпийских игр. На этом мероприятии, вероятно, будут представлены новые модели складных смартфонов Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6, а также обновленные версии умных часов Galaxy Watch и беспроводных наушников Galaxy Buds.

реклама

Судя по утечкам, Galaxy Z Fold 6 получит более широкий дисплей по сравнению с предыдущей моделью. Это подтверждено информацией от инсайдера "IceUniverse", который поделился изображением части внешнего экрана устройства.

Хотя полный вид смартфона не показан, на изображении заметны симметричные рамки вокруг дисплея. Предполагается, что Samsung увеличит угол внешнего дисплея для повышения удобства использования в более современном состоянии. Однако этот дисплей, скорее всего, не будет соответствовать размерам экранов конкурирующих складных устройств, таких как Pixel Fold или OnePlus Open.

Кроме того, по словам IceUniverse, в этом году Samsung, вероятно, представит только одну модель Galaxy Z Fold 6, выпуск более продвинутой версии Z Fold 6 Ultra, может занять больше времени. Также идут слухи о возможном выпуске более доступной версии Galaxy Z Fold FE, а также о разработке более тонкого Galaxy Z Fold.

Однако данные слухи вызывают сомнения, поскольку Samsung может столкнуться с трудностями в разработке и продвижении сразу трёх моделей Fold. Кроме того, ранее сообщалось, что модель FE, скорее всего, так и не будет выпущена.

#samsung #galaxy #складной смартфон #galaxy z fold 6 #galaxy z fold #galaxy z #galaxy z fold6 #galaxy z fe #galaxy z fold5 #galaxy z fold 6 fe
+
Написать комментарий (0)
Reuters: Чипы памяти HBM3 от Samsung испытывают проблемы с перегревом
Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim и Galaxy Z Flip 6 Slim готовятся к выпуску в начале 2025 года
Samsung может готовить Slim-версии складных моделей Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск заявил, что введение 100-процентных пошлин на китайские электромобили стало для него сюрпризом
7
В России испытывают мощный дизельный двигатель для комбайнов
14
Microsoft подтвердила дату прекращения поддержки Windows 10
8
Украинский генштаб перебрасывает 47-ую ОМБр на границу Сумской области
4
Xiaomi представила новые смартфоны серии POCO F6 с процессорами Snapdragon 8s Gen 3 и 8 Gen 2
+
В Сети появились фотографии танка M1 Abrams ВСУ с «мангалами» и динамической защитой «Контакт-1»
+
Утечка характеристик GeForce RTX 5090 раскрывает память GDDR7 и потенциальную тройную печатную плату
3
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что GPT-5 будет работать как виртуальный мозг
5
Philips выпустила свой новый монитор Evnia 27M2N5500 с IPS-дисплеем 1440p и 180 Гц
3
B-2 vs B-21: Почему очередной высокобюджетный бомбардировщик Пентагона является пустой тратой денег
+
Подчинённые Илона Маска совершили первый видеозвонок по Starlink, используя обычные смартфоны
+
Интернет-ресурс GSMArena опубликовал обзор смартфона POCO F6 Pro
+
Свыше половины отечественных аналогов TeamViewer проигрывают зарубежному софту по части безопасности
5
«Роскосмос» обещает завершить второй этап создания Российской орбитальной станции в 2033 году
1
Банк России отмечает увеличение активности россиян на криптовалютном рынке
+
GeForce RTX 5090 получит нестандартную печатную плату, что позволит избежать перегрева и поломок
3
ASML задумалась о создании литографических сканеров со сверхвысокой числовой апертурой
+
MacOS 15 полностью изменит системные настройки Mac
1
Жители Волчанска используют реку, чтобы перебраться на российскую территорию и спастись от ВСУ
+
Для DARPA разработан высокоскоростной самолет вертикального взлета и посадки для миссий спецназа
+

Популярные статьи

"Спящие псы", "Эбигейл" - краткий обзор двух разных фильмов
2
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
18
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
50
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Май)
7
Call of Duty 2024 может стать самым громким провалом в истории видеоигр
17
Запад меняет свои оценки мощи российской армии
7
Что известно на сегодня о новой портативной консоли Sony Playstation 4 Portable
4
Сравнение Intel Core 2 Duo E8600 с Intel Core 2 Extreme QX9770 на платформе Asus P5WDG2 WS Pro
7
Скотт Риттер: Призывы США оказать поддержку атакам Украины на Россию могут привести к ядерной войне
8
Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
3

Сейчас обсуждают

Иван Шипилов
18:59
11 ? Одна из если не самая худшая из версий винды за всю историю.
Microsoft запустила страницу с датой окончания поддержки Windows 10
oleg 24
18:55
эти существа боты с текстом по методичке. шестерят на хозяев. а вот кто хозяева этих шестерок. масоны или рептилойды или те чья задача что бы люди срались. иногда замечаешь что все по методичке у бот...
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
Чато- - -Бот
18:55
>Зачем мне в Украину идти? Правильно, Трусикер, иди в дупу, к своим.
Премьер Венгрии Орбан: Европа ведёт подготовку к конфликту с Россией
Зю
18:53
Для Win11 заявляли поддержку до 2035 года. Но потом страница исчезла. Так что Win12 можно ещё лет 10 прождать
Microsoft запустила страницу с датой окончания поддержки Windows 10
VladTag
18:47
В Киеве встревожились из-за визита Путина в Беларусь вместе с руководством Минобороны
oleg 24
18:46
расскажи хомяк, как ты зарабатываешь, где и кем. где такое сокровище как ты держат. кому нужен шизик, покупающий за 70к карту для игрулек. похвастайся.
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
Andrei Andrei
18:46
Теперь ваши кухонные не патриотичные беседы будут напрямую попадать к "майру" , а на утро вы уже иноагент, в лучшем случае 😆
Сервис «Госуслуги» появится в умных колонках от «Сбера» и «Яндекса»
century84
18:44
Да и горыныча со смайликами и 85% так же что то давно не видно.
Al Mayadeen: ВСУ приходится спасаться бегством от российских войск, наступающих на Донбассе
VladTag
18:43
Путин: Россия исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась
VladTag
18:42
https://www.youtube.com/watch?v=uB4zwhvaKLE&ab_channel=Cinemacritik
Путин: Россия исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем