Сообщается, что Samsung увеличивает соотношение сторон внешнего дисплея для большего удобства использования.

Ожидается, что мероприятие Samsung Unpacked в 2024 году состоится в июле в Париже, накануне Олимпийских игр. На этом мероприятии, вероятно, будут представлены новые модели складных смартфонов Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6, а также обновленные версии умных часов Galaxy Watch и беспроводных наушников Galaxy Buds.

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Судя по утечкам, Galaxy Z Fold 6 получит более широкий дисплей по сравнению с предыдущей моделью. Это подтверждено информацией от инсайдера "IceUniverse", который поделился изображением части внешнего экрана устройства.

Хотя полный вид смартфона не показан, на изображении заметны симметричные рамки вокруг дисплея. Предполагается, что Samsung увеличит угол внешнего дисплея для повышения удобства использования в более современном состоянии. Однако этот дисплей, скорее всего, не будет соответствовать размерам экранов конкурирующих складных устройств, таких как Pixel Fold или OnePlus Open.

Кроме того, по словам IceUniverse, в этом году Samsung, вероятно, представит только одну модель Galaxy Z Fold 6, выпуск более продвинутой версии Z Fold 6 Ultra, может занять больше времени. Также идут слухи о возможном выпуске более доступной версии Galaxy Z Fold FE, а также о разработке более тонкого Galaxy Z Fold.

Однако данные слухи вызывают сомнения, поскольку Samsung может столкнуться с трудностями в разработке и продвижении сразу трёх моделей Fold. Кроме того, ранее сообщалось, что модель FE, скорее всего, так и не будет выпущена.