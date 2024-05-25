В данный набор входят часы GS3, наушники Honor Choice X5 Pro, чехол премиум-класса для смартфона Honor и VIP-обслуживание.

По словам аналитика Параса Гуглани, Honor собирается запустить Magic 6 Pro в Индии и, скорее всего, это произойдёт уже в июле 2024 года. Хотя точная цена пока неизвестна, Amazon India случайно раскрыл некоторые ключевые подробности об устройстве.

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Honor Magic 6 Pro будет поставляться с подарочным набором, в который входят наушники Honor Choice X5 Pro, умные часы GS3, чехол для телефона премиум-класса, VIP-сервис и послепродажная поддержка. В листинге не раскрывается цена или дата запуска, но подтверждается, что устройство будет иметь 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, а также тройную камеру с датчиками 50 + 50 + 180 Мп.

Ожидается, что глобальный вариант Magic 6 Pro будет иметь аналогичные характеристики с китайским вариантом. Он будет оснащён 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с чипом безопасности. Система камер будет включать перископический объектив с разрешением 180 МП, 2,5-кратным оптическим зумом и 100-кратным цифровым зумом, а также сверхширокоугольный объектив на 50 МП, сверхширокоугольный объектив на 50 МП и фронтальную камеру на 50 МП. Телефон будет питаться от аккумулятора ёмкостью 5600 мА*ч, поддерживающего как быструю зарядку 80 Вт, так и беспроводную зарядку 66 Вт.