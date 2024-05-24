Стандартная версия будет отличаться от Pro тем, что в устройстве не будет таких функций, как беспроводная зарядка, обратная зарядка, RF-чип и рейтинг IP.

Скоро состоится долгожданная презентация смартфонов Honor 200 и 200 Pro, которая запланирована на 27 мая в Китае. Недавние утечки показали, что эти два устройства будут иметь разные чипсеты, а теперь появилась новая информация на Weibo, которая освещает почти все аспекты обоих телефонов.

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Ожидается, что Honor 200 Pro будет оснащён 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с четырьмя изогнутыми краями, разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 4000 нит. Экран также будет оснащен сканером отпечатков пальцев и поддержкой затемнения PWM с частотой 3840 Гц. Устройство работает на базе Android 14 и Magic OS 8.0 и будет оснащено двойной селфи-камерой с 50-мегапиксельным основным датчиком. Хотя подробностей о дополнительной камере нет, скорее всего, она будет оснащена тем же 2-мегапиксельным датчиком глубины, что и в Honor 100 Pro. Система камер на задней панели будет состоять из 50-мегапиксельного датчика OmniVision OV50H с OIS, 12-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 50-мегапиксельного телеобъектива Sony IMX856 с 2-кратным оптическим зумом и поддержкой OIS.

Под корпусом 200 Pro будет установлен чипсет Snapdragon 8s Gen 3 в сочетании с аккумулятором емкостью 5200 мА*ч, поддерживающим быструю зарядку 100 Вт. Другие примечательные функции включают беспроводную зарядку мощностью 66 Вт, обратную беспроводную зарядку, NFC, ИК-передатчик, два динамика, чип повышения радиочастоты C1 + и рейтинг IP55. Устройство будет весить 199 граммов и будет доступно в цветовых вариантах Sky Blue, Coral Pink, Moon Shadow White и Ink Black.

В свою очередь, Honor 200 будет обладать 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с четырьмя изогнутыми краями, предлагающим те же функции, что и его аналог Pro. Он будет оснащён чипсетом Snapdragon 7 Gen 3 Enhanced Version и будет оснащён одной 50-мегапиксельной селфи-камерой и задней камерой во главе с 50-мегапиксельным датчиком Sony IMX906 с OIS. Хотя он будет иметь многие схожие характеристики с моделью Pro, но у него не будет беспроводной зарядки, обратной зарядки, радиочастотного чипа и рейтинга IP. Устройство будет весить 187 граммов и будет доступно в тех же цветовых вариантах, что и вариант Pro. Хотя точные различия в оперативной памяти и емкости хранилища между двумя моделями еще не раскрыты, ожидается, что они будут не значительно различаться в этих аспектах.