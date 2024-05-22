Серия Infinix Note 40 расширила свои устройства выпуском Note 40 5G, специально разработанного для филиппинского рынка. Это последнее дополнение обеспечивает возможность подключения 5G, сохраняя при этом те же функции, что и его аналог 4G, за исключением другого процессора и цены.
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Infinix Note 40 5G может похвастаться 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 1300 нит, чётким разрешением FHD+ и плавной частотой обновления 120 Гц. Этот экран также оснащён встроенным сканером отпечатков пальцев, обеспечивающим дополнительный уровень безопасности и удобства. Устройство оснащено процессором MediaTek Dimensity 7020 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и внутренней памятью объемом 512 ГБ. Аккумулятор имеет ёмкость 5000 мА*ч, который поддерживает как быструю проводную зарядку 33 Вт, так и удобную беспроводную зарядку 15 Вт, а также обеспечивает полную совместимость с MagKit.
Дизайн Note 40 5G отличается плоской рамкой и прямоугольным модулем камеры на задней панели, в котором размещена основная камера на 108 МП с оптической стабилизацией изображения, а также датчик глубины на 2 МП и макрообъектив на 2 МП. Устройство также оснащено светодиодным индикатором Active Halo, который динамически отображает изменения в зависимости от входящих вызовов, уведомлений, состояния зарядки и многого другого. На передней панели находится 32-мегапиксельная селфи-камера. Infinix Note 40 5G доступен в черном, золотом и зеленом цветах по цене 13 999 филиппинских песо (около 22 000 рублей).