Помимо другого процессора и цены, Infinix Note 40 5G имеет аналогичные характеристики с вариантом 4G.

Серия Infinix Note 40 расширила свои устройства выпуском Note 40 5G, специально разработанного для филиппинского рынка. Это последнее дополнение обеспечивает возможность подключения 5G, сохраняя при этом те же функции, что и его аналог 4G, за исключением другого процессора и цены.

реклама

Infinix Note 40 5G может похвастаться 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 1300 нит, чётким разрешением FHD+ и плавной частотой обновления 120 Гц. Этот экран также оснащён встроенным сканером отпечатков пальцев, обеспечивающим дополнительный уровень безопасности и удобства. Устройство оснащено процессором MediaTek Dimensity 7020 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и внутренней памятью объемом 512 ГБ. Аккумулятор имеет ёмкость 5000 мА*ч, который поддерживает как быструю проводную зарядку 33 Вт, так и удобную беспроводную зарядку 15 Вт, а также обеспечивает полную совместимость с MagKit.

Дизайн Note 40 5G отличается плоской рамкой и прямоугольным модулем камеры на задней панели, в котором размещена основная камера на 108 МП с оптической стабилизацией изображения, а также датчик глубины на 2 МП и макрообъектив на 2 МП. Устройство также оснащено светодиодным индикатором Active Halo, который динамически отображает изменения в зависимости от входящих вызовов, уведомлений, состояния зарядки и многого другого. На передней панели находится 32-мегапиксельная селфи-камера. Infinix Note 40 5G доступен в черном, золотом и зеленом цветах по цене 13 999 филиппинских песо (около 22 000 рублей).