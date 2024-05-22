Ранее утверждалось, что Honor 200 будет работать на Snapdragon 8s Gen 3, а модель Pro получит Snapdragon 8s Gen 3.

27 мая 2024 года компания Honor готовится к запуску в Китае двух новых смартфонов — Honor 200 и 200 Pro. Несмотря на то, что бренд уже раскрыл дизайн обоих устройств, основные характеристики остаются неизвестными. Однако новая утечка информации развеяла тайну вокруг чипсетов, которые будут использоваться в дуэте Honor 200.

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Ранее предполагалось, что Honor 200 будет работать на Snapdragon 8s Gen 3, а модель Pro — на Snapdragon 8s Gen 3. Однако новая утечка опровергает эти утверждения, указывая на то, что Honor 200 будет оснащён улучшенной версией Snapdragon 7 Gen 3.

В настоящее время серия Snapdragon 7 третьего поколения Qualcomm включает две модели: Snapdragon 7 Gen 3 и более мощную Snapdragon 7+ Gen 3. Неясно, чем расширенная версия Snapdragon 7 Gen 3 будет отличаться от существующих моделей. С другой стороны, Honor 200 Pro будет оснащён чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Хотелось бы напомнить, что Honor 100 и 100 Pro, анонсированные в 2023 году, оснащены чипсетами Snapdragon 7 Gen 3 и Snapdragon 8 Gen 2 соответственно.

В сообщениях утверждается, что Honor 200 и 200 Pro будут иметь батарею ёмкостью 5200 мА*ч с зарядкой мощностью 100 Вт. Ожидается, что телефоны будут отличаться по объёму оперативной и встроенной памяти.

Вероятно, оба телефона будут иметь 50-мегапиксельную основную камеру с поддержкой OIS. На передней панели обоих телефонов установлена OLED-панель. В то время как стандартная модель имеет одну селфи-камеру, версия Pro будет иметь две фронтальные камеры.