Помимо нового цветового варианта, Redmi Turbo 3 также доступен в таких оттенках, как Titanium, Green Blade и Black Crystal.

Смартфон Redmi Turbo 3, представленный в Китае в трёх цветовых вариантах, теперь радует своих поклонников новым оттенком Mirror Porcelain White. Это событие сопровождается объявлением о скидке на Turbo 3. Помимо данной расцветки, телефон доступен в цветах: Titanium, Green Blade и Black Crystal.

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Новое цветовое решение переводится как "зеркальный фарфорово-белый". Он отличается белой рамкой спереди и белой задней панелью, что видно на оригинальных изображениях, которыми поделился Чжан Юй. На момент запуска цены на Redmi Turbo 3 были следующими: базовый вариант 12 ГБ + 256 ГБ стоил 1999 юаней (около 25 000 рублей), а модели 12 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 512 ГБ — 2299 юаней (около 29 000 рублей) и 2499 юаней (около 31 500 рублей) соответственно.

Если говорить о технической составляющей, то Redmi Turbo 3 оснащён 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5К и частотой обновления 120 Гц. Он имеет 20-мегапиксельную селфи-камеру на передней панели и 50-мегапиксельную основную камеру Sony LYT-600 с поддержкой OIS для 8-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива Sony IMX355 на задней панели. Телефон на базе Snapdragon 8s Gen 3 имеет оперативную память LPDDR5x, хранилище UFS 4.0 и аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с быстрой зарядкой 90 Вт. Он работает на Android 14 с оболочкой HyperOS.