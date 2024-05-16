Он оснащён 6,72-дюймовым ЖК- дисплеем Full HD+ (2408 x 1080 пикселей) с плавной частотой обновления 120 Гц и плотностью пикселей 393 PPI.

Компания iQOO выпустила в Индии Z9x 5G, бюджетный смартфон, который может похвастаться впечатляющим временем автономной работы, плавным дисплеем и достойной производительностью. Это устройство было изначально выпущено в Китае в прошлом месяце. Индийский вариант iQOO Z9x 5G оснащён 6,72-дюймовым ЖК-дисплеем Full HD+ с частотой обновления 120 Гц. Дисплей также имеет максимальную яркость 1000 нит, что делает его видимым даже при ярком освещении на открытом воздухе, и сертифицирован Rheinland Low Blue Light для снижения нагрузки на глаза.

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Телефон оснащён 4-нм процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 и графическим процессором Adreno 710. Хотя это и не самый лучший чипсет, его должно быть достаточно для повседневных задач и обычных игр. Устройство поставляется с 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2. Кроме того, iQOO предлагает расширение виртуальной оперативной памяти до 8 ГБ. Объем внутренней памяти можно расширить еще до 1 ТБ с помощью карты microSD.

iQOO Z9x 5G «из коробки» работает на Android 14 с установленной сверху Funtouch OS 14. Он оснащён разъемом для наушников 3,5 мм и стереодинамиками с сертификацией Hi-Res Audio. Телефон также оснащён пятислойной 3D-системой охлаждения для контроля температуры во время интенсивных игровых сессий. Другие примечательные функции включают App Retainer для восстановления фоновых приложений до их предыдущего состояния и «Скрытые фотографии» для дополнительной конфиденциальности.

Телефон обладает двойной камерой круглой формы на задней панели, состоящей из основного датчика на 50 МП с диафрагмой f/1,8 и датчика глубины на 2 МП. Фронтальная камера представляет собой 8-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/2,05 для селфи и видеозвонков. Хотя настройка камеры может показаться простой, iQOO подчеркивает возможности искусственного интеллекта телефона для создания достойных фотографий. Вариант с 8 ГБ ОЗУ также может записывать видео 4K.

"Изюменкой" данного смартфона, по заявлению компании, является массивная батарея емкостью 6000 мА*ч, которая может обеспечить до 21 часа воспроизведения видео, 71 час воспроизведения музыки и 30 часов просмотра социальных сетей без необходимости подзарядки. Телефон поддерживает быструю зарядку FlashCharge мощностью 44 Вт, что позволяет быстро подзарядить аккумулятор при необходимости. iQOO также подчеркивает четырехлетнюю гарантию срока службы батареи и алгоритм зарядки, предотвращающий старение, для продления срока службы батареи.

Z9x 5G достаточно лёгкий и компактный, несмотря на большой аккумулятор: толщина всего 7,99 мм и вес 199 г. Телефон также имеет класс защиты IP64 по защите от пыли и воды, что делает его пригодным для использования под небольшим дождем или в пыльной среде. Он предлагает ряд вариантов подключения, включая гибридную поддержку двух SIM-карт, подключение 5G, Bluetooth 5.1 и USB Type-C. Телефон также оснащен боковым емкостным датчиком отпечатков пальцев для безопасной и быстрой биометрической аутентификации.