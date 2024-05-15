Sony Xperia 10 VI оснащён фронтальными стереодинамиками с сертификатом 360 Reality Audio, DSEE Ultimate, стереозаписью и адаптивным aptX.

Sony официально представила Xperia 10 VI, смартфон среднего класса, который развивает успех своего предшественника Xperia 10 V. Несмотря на схожий дизайн, новое устройство может похвастаться несколькими значительными улучшениями, которые отличают его от предшественника. В целом, Xperia 10 VI представляет собой привлекательный вариант среднего класса, предлагающий сочетание производительности, возможностей камеры и времени автономной работы, что наверняка понравится тем, кто ищет надежный и многофункциональный смартфон.

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Xperia 10 VI оснащён 6,1-дюймовым OLED-дисплеем Triluminous с соотношением сторон 21:9, разрешением FHD+ (1080 x 2520 пикселей) и частотой обновления 60 Гц. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus, обеспечивающим повышенную устойчивость к царапинам и падениям. Дизайн телефона отличается минималистской эстетикой: на задней панели имеется приподнятая область в форме таблетки, на которой размещена двойная камера и светодиодная вспышка. Устройство доступно в трех цветовых вариантах: черном, белом и синем. Xperia 10 VI, оснащенный чипсетом Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, предлагает баланс между производительностью, эффективностью использования батареи и доступностью. Он поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 1,5 ТБ с помощью карты microSD. Телефон работает на Android 14 из коробки, с гарантированным обновлением ОС в течение трёх лет и исправления безопасности в течение четырёх лет.

Xperia 10 VI обладает двойной камерой, состоящей из основного датчика на 48 МП с оптической стабилизацией изображения и сверхширокоугольного объектива на 8 МП. Несмотря на отсутствие специального телеобъектива, режим 2-кратного зума основной камеры компенсирует это упущение. Телефон также может похвастаться фронтальными стереодинамиками с 360 Reality Audio, DSEE Ultimate, стереозаписью и адаптивным aptX. Кроме того, Xperia 10 VI оснащён аккумулятором емкостью 5000 мА*ч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 30 Вт. Устройство стоит 399 евро в Европе. Предварительные заказы уже начались, а продажи начнутся в середине июня.