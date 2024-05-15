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СтарыйДед
Смартфон Redmi K70 Ultra прошёл сертификацию 3C с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт
K70 Ultra оснащён большим аккумулятором емкостью 5500 мА*ч, что на 10% больше, чем у его предшественника.

Redmi K70 Ultra может быть скоро представлен, поскольку он официально получил сертификацию в Китае. Этот высококлассный смартфон, получивший сертификат 3C, готов стать преемником популярного Redmi K60 Ultra. В базе данных 3C K70 Ultra указан под номером модели 2407FRK8EC в сопровождении зарядных устройств MDY-14-ED и MDY-16-EB, что указывает на поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

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Недавно полученная информация предполагает, что K70 Ultra будет иметь большую батарею емкостью 5500 мА*ч, что на 10% больше, чем у его предшественника. Ожидается, что устройство будет оснащено OLED-экраном с разрешением 1,5K, потенциально в сочетании со специальным двухъядерным чипом дисплея. Известный информатор Digital Chat Station также сообщил, что K70 Ultra будет оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 9300+ флагманского уровня. Ходят слухи, что дизайн также претерпит обновление: металлические рамки, стеклянная задняя панель, а также улучшенные цвета, материалы и качество изготовления. По слухам, Redmi K70 Ultra может предложить до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ хранилища UFS 4.0. Ожидается, что задняя камера будет оснащена 50-мегапиксельным основным датчиком, а также сверхширокоугольным объективом и возможностями макросъемки. Благодаря впечатляющим характеристикам и функциям K70 Ultra может стать выдающимся флагманским устройством.

Стоит отметить, что серия Redmi K70 уже добилась значительных успехов в продажах: всего за 2 недели было продано 1 миллион единиц. В частности, K70 Pro получил высокую оценку за дисплей, качество звука и производительность. Ожидается, что Redmi K70 Ultra будет развивать этот успех, предлагая потребителям еще более привлекательный пакет.

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