В серию Pixel 9 входят три разные модели: Pixel 9 (Tokay), Pixel 9 Pro (Caiman) и Pixel 9 Pro XL (Komodo).

Уже некоторое время ходят слухи о планах Google представить более компактную модель Pro. Теперь всплыли изображения не одной и не двух, а трёх моделей: Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL. Эта стратегия Dual-Pro напоминает подход Apple к линейке iPhone, где модели «Pro» и «Pro Max» могут похвастаться превосходным аппаратным обеспечением камеры.

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Согласно данным, опубликованным сайтом "Rozetked", серия Pixel 9 будет состоять из трех отдельных моделей: Pixel 9 (кодовое название «Tokay»), Pixel 9 Pro (кодовое название «Caiman») и Pixel 9 Pro XL (кодовое название «Komodo»).

Стандартный Pixel 9 будет иметь 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, а модели Pro — 16 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Примечательно, что базовая модель будет иметь 12 ГБ оперативной памяти, что является значительным обновлением по сравнению с 8 ГБ в серии Pixel 8.

Размеры дисплея будут варьироваться от 6,24 дюйма у Pixel 9 до 6,34 дюйма у Pixel 9 Pro и 6,73 дюйма у Pixel 9 Pro XL. Хотя экран Pixel 9 немного больше, чем у его предшественника, модели Pro сохранят более компактный размер, но при этом будут предлагать расширенные возможности камеры. Значения PPI для экранов составляют 425, 493 и 487 соответственно. Кроме того, рамки Pixel 9 немного толще, чем у моделей Pro, а все дисплеи будут иметь частоту обновления 120 Гц.

Что касается камер, Pixel 9 будет оснащен двойной камерой с 0,5-кратным и 1-кратным зумом, а модели Pro будут иметь тройную камеру с 0,5-кратным, 1-кратным и 5-кратным зумом, все с разрешением 50 МП. Примечательно, что в Pixel 9 не будет поддержки Ultra Wideband (UWB), которая будет эксклюзивной для моделей Pro.

Эти утечки позволяют предположить, что Google собирается завоевать рынок смартфонов своей новой серией Pixel 9, предлагающей ряд опций для удовлетворения различных предпочтений пользователей. Благодаря моделям Pro с усовершенствованными камерами и дисплеями большего размера Google явно ориентируется на пользователей, которые хотят лучшего.

Между тем, стандартный Pixel 9 станет более доступным вариантом, не жертвуя при этом слишком сильно с точки зрения производительности.