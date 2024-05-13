Также известно, что будущее устройство набирает более 1,5 миллиона баллов на AnTuTu.

Realme GT 6T неожиданно появился на Geekbench, дав возможность взглянуть на его возможности производительности в преддверии его официального запуска в Индии 22 мая. Хотя телефон еще не был официально представлен, большинство его характеристик уже известны. На самом деле Realme GT 6T — это обновленная версия Realme GT Neo 6 SE, которая уже доступна в Китае. Ранее были опубликованы результаты теста AnTuTu для Realme GT Neo 6T, демонстрирующие чипсет Snapdragon 7+ Gen 3. выдающаяся производительность, сравнимая с Snapdragon 8+ Gen 1.

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Недавние результаты Geekbench — еще одно свидетельство впечатляющей мощности устройства. Realme GT 6T набрал 1801 балл в одноядерном тесте и 4499 баллов в многоядерном тесте. Устройство под кодовым названием «Ананас» указано на Geekbench под номером модели RMX3853. Realme GT 6T, оснащенный чипсетом Snapdragon 7+ Gen 3, имеет архитектуру 1+3+4 ядра: одно основное ядро работает на частоте 2,80 ГГц, три ядра производительности — на частоте 2,61 ГГц, а четыре ядра эффективности — на частоте 1,90 ГГц. Эта конфигурация идентична Realme GT Neo 6 SE, что означает, что оба телефона используют одно и то же ядро с одинаковой тактовой частотой. Утечка в Geekbench также предполагает, что GT 6T будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти.

Поскольку ожидается, что Realme GT 6T станет ребрендингом Realme GT Neo 6 SE, который уже был выпущен в Китае, характеристики будущего телефона, вероятно, будут аналогичными. Realme GT 6T будет оснащен чипсетом Snapdragon 7+ Gen 3 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5x и хранилищем UFS 4.0. Телефон оснащен 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1264 x 2780. Хотя телефон может похвастаться мощным чипсетом и дисплеем, его камера несколько разочаровывает: двойная камера, состоящая из основной камеры на 50 МП и сверхширокоугольной на 8 МП. Телефон также имеет аккумулятор емкостью 5500 мА*ч и быструю зарядку мощностью 100 Вт.