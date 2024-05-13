Информация, указывающая на более крупные датчики для будущего флагмана, основана на том, что вспышка будет размещена вне модуля камеры.

Серия Xiaomi 15 готова войти в историю как первая флагманская линейка, использующая чипсет Snapdragon 8 Gen 4. По данным надежного источника Digital Chat Station, предстоящий Xiaomi 15 Pro будет оснащен обновленной системой камер, а точнее модуль вспышки переместится за пределы острова камеры. Такое изменение конструкции может указывать на наличие еще более крупных датчиков, что потенциально может привести к значительному повышению производительности камеры.

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Текущий Xiaomi 14 Pro может похвастаться тройной камерой, состоящей из основного датчика на 50 МП, телеобъектива на 50 МП с фокусным расстоянием 75 мм и сверхширокоугольного объектива на 14 мм. Однако, по слухам, Xiaomi 15 Pro откажется от датчика Samsung JN1, возможно, в пользу более крупной альтернативы. Ожидается, что форма и расположение модуля камеры останутся неизменными, но обновление сенсора может привести к небольшому выступанию камеры. Ранние прототипы Xiaomi 15 Pro предполагают, что телеобъектив может использовать технологию перископа, аналогичную Xiaomi 14 Ultra. Устройство также будет оснащено микроизогнутым экраном 2K, по размеру схожим со своим предшественником. Текущий Xiaomi 14 Pro оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 3, слегка изогнутым дисплеем 2K, аккумулятором емкостью 4880 мА*ч с быстрой зарядкой 120 Вт и возможностью беспроводной зарядки.

Ожидается, что серия Xiaomi 15 будет выпущена вскоре после официального представления чипсета Snapdragon 8 Gen 4, что может произойти уже в октябре. Саммит Qualcomm Snapdragon, запланированный на октябрь, может стать платформой для дебюта нового чипсета. Исторически сложилось так, что между анонсом чипсета и выпуском первых устройств на его базе проходил промежуток в один-два месяца. Таким образом, можно ожидать, что серия Xiaomi 15 появится на рынке до конца 2024 года.