Core i9 14900KS достигает частоты 6,2 ГГц, тогда как 285K, как сообщается, будет ограничен 5,5 ГГц.

За долгожданными процессорами Intel Meteor Lake, представленными в прошлом году, должна последовать предстоящая серия Arrow Lake для настольных ПК. Согласно недавней утечке, первые процессоры Arrow Lake будут называться Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K и Core Ultra 5 245K. Примечательно, что Core Ultra 9 285K, считающийся преемником i9 14900KS, как ожидается, будет иметь тактовую частоту на 700 МГц ниже, чем у его предшественника, с заявленной максимальной частотой 5,5 ГГц по сравнению с 6,2 ГГц у 14900KS.

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Несмотря на разницу в тактовой частоте в 12%, новый процессор Arrow Lake, как ожидается, превзойдет своего предшественника, хотя и с меньшим отрывом. Говорят, что одноядерная производительность 285K на 12% выше, чем у 14900KS, несмотря на более низкую тактовую частоту. Это говорит о том, что Intel отдает приоритет стабильности и эффективности, а не чистой тактовой частоте, что является отходом от ее предыдущей стратегии.

Ожидается, что Core Ultra 9 285K будет иметь 24 ядра и 24 потока: 8 ядер на базе архитектуры Lion Cove P-Core и 16 ядер на базе архитектуры Skymont E-Core. Остается неясным, будут ли разблокированные чипы серии K также использовать источник питания 20 А или использовать 3-нм техпроцесс TSMC.

Переход Intel к более сбалансированному подходу к производительности и энергоэффективности является существенным отступом от ее прежнего акцента на высоких тактовых частотах. Процессоры Core i9 13-го и 14-го поколений компании подверглись критике за нестабильность и высокое энергопотребление, а также сообщалось о сбоях чипов во время игр и других ресурсоемких задач. Новая серия Arrow Lake, похоже, решает эти проблемы, уделяя особое внимание обеспечению надежной производительности, не жертвуя слишком сильно с точки зрения тактовой частоты.