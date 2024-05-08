Стоит отметить, что изначально данный планшет с процессором Snapdragon 7 Gen 1 и аккумулятором 7700 мА*ч был выпущен в Китае в прошлом году.

Компания Huawei недавно представила свое последнее устройство на глобальном рынке - это 11,5-дюймовый MatePad S. Это устройство создано для того, чтобы предоставить пользователям комфортную и творческую работу благодаря большому 11,5-дюймовому IPS-экрану с разрешением 2,8K и частотой обновления 144 Гц. Технология PaperMatte, снижающая нагрузку на глаза, является дополнительной особенностью, которая выделяет этот планшет. Хотя конкретный процессор остается неизвестным, MatePad S работает на HarmonyOS 4.2 и может похвастаться 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

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Аккумулятор емкостью 8800 мА*ч и быстрая зарядка 22,5 Вт позволяют пользоваться устройством в течение всего дня. Устройство также оснащено задней камерой на 13 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп, что делает его пригодным для фото- и видеозаписи. Гладкий металлический корпус толщиной 6,2 мм и весом 510 г доступен в трех цветах: «Фиолетовый», «Морозное серебро» и «Серый космос».

MatePad S создан для творческих личностей и людей, одновременно работающих в режиме многозадачности. Он совместим со стилусом M-Pencil StarLight, который продается отдельно. А также может быть дополнен интеллектуальной магнитной клавиатурой для удобного ввода текста. Цены начинаются от 399 евро (около 39 000 рублей), а комплект, включающий клавиатуру, достигает 499 евро (около 49 000 рублей).